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925 Ayar Gümüş Zihgir Yüzük

Ürün Kodu : OSM1477
Öne Çıkan Bilgiler
Zihgir / Okçu Yüzükleri, farklı formu ve tasarımı ile erkekler için ilgi çeken ve rağbet gören takı ve aksesuarlar arasında yer alıyor. Tarihi bir dokuya sahip olan bu modeller, tarihe ilgisi olan erkeklerin de ilgisini çeken modellerdir. Zihgir yani diğer adı ile okçuluk yüzüğü olan bu modeller, tarihi dönemlerde savaşlarda Türklerin ok atarken kullandığı aksesuarlardan birisidir. Tarih kokan gümüş zihgir yüzükler Osmanlı Pazar'Da
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
3.594,00 TL
Havale Fiyatı : 3.414,30 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1477
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut:  mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: 15 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Zihgir / Okçu Yüzükleri


Zihgir / Okçu Yüzükleri, farklı formu ve tasarımı ile erkekler için ilgi çeken ve rağbet gören takı ve aksesuarlar arasında yer alıyor. Okçuluk sporu ile uğraşan erkeklerin takması ile bilinen bu özel tasarım modeller, erkek yüzük kategorisinde özel tasarım ve koleksiyon ürünleri olarak değer gören ürünlerdir. Tarihi bir dokuya sahip olan bu modeller, tarihe ilgisi olan erkeklerin de ilgisini çeken modellerdir.

Zihgir, tarihten bugüne kadar gelen okçuluk malzemesi olarak bilinir. Eski dönemlerde ok atışları sırasında parmağı korumak için kullanılan bu yüzükler, günümüzde ise erkekler için estetik bir aksesuar olarak tercih edilmektedir. Baş parmağa takılan bu yüzükler, erkeklerin şıklığını farkl boyuta taşıyan eşsiz modellerdir.

Savaşçı Ruhu Olan Erkeklere: Zihgir / Okçu Yüzükleri

Zihgir yani diğer adı ile okçuluk yüzüğü olan bu modeller, tarihi dönemlerde savaşlarda Türklerin ok atarken kullandığı aksesuarlardan birisidir. Askerlerin parmaklarını korumak için taktıkları yüzükler, günümüzde eşsiz bir aksesuar konumuna gelmiştir.

Okçuluk, Türklerin ata sporlarından birisidir. Bu sporda işlevsel olarak kullanılan zihgir / okçu yüzükleri, günümüzde ise işlevsel bir üründen daha ziyade erkekler için vazgeçilmez bir aksesuar olarak tercih edilmektedir. Gücü, özgürlüğü ve cesareti simgeleyen farklı modellere, kategori içerisinden ulaşarak kendiniz ve sevdikleriniz için en orijinal ve farklı modeller tercih edebilirsiniz. Bu özelliği ile erkekler için ilgi çekici ürünler haline gelmiştir.

Ürün Etiketleri
erkek yüzük
erkek yüzük gümüş
925 ayar gümüş yüzük
gümüş yüzük erkek
okçu yüzükleri
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