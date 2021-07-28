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Kelime-i Tevhid Yazılı 925 Ayar Gümüş Zihgir Yüzüğü

Ürün Kodu : KG0591
Öne Çıkan Bilgiler
Kelime-i Tevhid Yazılı 925 Ayar Gümüş Zihgir Okçu Yüzüğü Faturalı ve sertifikalı Yüzük OSMANLI PAZAR 'da
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.305,00 TL
Havale Fiyatı : 4.089,75 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0591
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Kelime-i Tevhid 
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Zihgir Nedir?
 
    Zihgir (şast veya okçu (tirkeş, kemankeş) yüzüğü) , Hun İmparatorluğu'ndan yayılan bir okçuluk malzemesidir. Baş parmağa takılır . Ok atışı sırasında, yay kirişinin baş parmağı parçalamaması için kullanılan ve bir tür kiriş bırakma mekanizması oluşturan tırnaklı bir yüzüktür. Yayı gerdiğinizde yüksek miktarda enerji çıkar ve bu çıkan enerji Türk yaylarında diğer yaylara oranla 2 - 3 kat daha fazla olabilir; bundan zihgirle korunulur.
 
Zihgir Hunlar'dan , Göktürk'lere, Moğollar'a, Koreli'lere, Çin'e, Selçuklu'ya ve daha sonra Osmanlı'ya, Araplara ve Hindistan'a geçmiştir.
 
  Rütbeli kişiler için değerli malzemelerden yapılan zihgirler yüksek sanat değeri taşıyabilir. Zihgir benzeri malzemeler Romalılar'dan beri daha seyrek olarak Avrupa'da da kullanılmıştır.
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