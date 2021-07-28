Zihgir Nedir ?

Zihgir (şast veya okçu (tirkeş, kemankeş) yüzüğü) , Hun İmparatorluğu'ndan yayılan bir okçuluk malzemesidir. Baş parmağa takılır . Ok atışı sırasında, yay kirişinin baş parmağı parçalamaması için kullanılan ve bir tür kiriş bırakma mekanizması oluşturan tırnaklı bir yüzüktür. Yayı gerdiğinizde yüksek miktarda enerji çıkar ve bu çıkan enerji Türk yaylarında diğer yaylara oranla 2 - 3 kat daha fazla olabilir; bundan zihgir le korunulur. Zihgir

zihgir

Hunlar'dan , Göktürk'lere, Moğollar'a, Koreli'lere, Çin'e, Selçuklu'ya ve daha sonra Osmanlı'ya, Araplara ve Hindistan'a geçmiştir. Rütbeli kişiler için değerli malzemelerden yapılanler yüksek sanat değeri taşıyabilir.benzeri malzemeler Romalılar'dan beri daha seyrek olarak Avrupa'da da kullanılmıştır. Yüzük elde yapıldığı ve hiçbir yeri döküm olmadığı için yapım süresi 7-14 gün arası değişmektedir.