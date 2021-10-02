Akşam Sefası Kokusu Esans Kadın

Stok Kodu: SE032 Metaryel: Boyut: Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8 ml Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur. NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Akşam Sefası Kokusu

Tepe Notası: Portakal Çiçeği



Kalp Notası: Sarmaşık, Zambak, Karanfil, Gül, Süsen



Dip Notası: Sandal Ağacı, Tütsü, Akşam Sefası







Sofistike kadınlar için çiçeksi bir koku. Çiçek kokusuyla hafızalarda yer edecek bu esans kulağınıza aşkın ve mutluluğun sırrını fısıldayacak. Doğadan gelen saflığı ve şeffaflığı çağrıştırıyor. Size ilk görüşte aşkın heyecanını, gençliğin tazeliğini duyumsatacak. Içeriğindeki hafif notaları ile ferah Ve temiz kokmayı amaçlayan kadınlar için geliştirildi. Adeta çiçek bahçesini andıran bu koku sofistike kadınlar için özel olarak geliştirilmiş çiçeksi kokusuyla sizi enerjik bir havaya büründürecek olan bu ürün adeta gençliğin formülü gibi.







İçinde asla alkol olmayan bu esanslar mufazakar kadınlar için vazgeçilmez olacaktır. Hem temiz kokusuyla hemde alkolsüz yapısıyla tercih sebebi olmaktadır.

B04

