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Arizona Firuze Taşı Kefa Bil Mevt Vaizan Nasihat Olarak Ölüm Yeter Yazılı Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA720
Öne Çıkan Bilgiler
"Nasihat olarak ölüm yeter" yazılı İslami yüzük, derin anlamlar taşıyan bir mesajı temsil eder. Bu yüzük, insanı ölüm gerçeğiyle yüzleştirmeyi ve hayatın geçiciliğini hatırlatmayı amaçlar.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
3.752,00 TL
Havale Fiyatı : 3.564,40 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA720
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:15*20 mm
Kullanılan TAŞ:Firuze Taşı
Ağırlık:13,7 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:(Nasihat Olarak Ölüm Yeter)
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.

Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

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İslam'ın ikinci halifesi Hz. Ömer (r.a.) peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'dan "Bize nasihat et ey Allah'ın Resulü" diyerek nasihat istemesi üzerine, peygamber efendimiz "Kefa Bil Mevt Vaizan" yani "kişiye nasihat olarak ölüm yeter" nasihatında bulunmuştur.



Hz. Ömer (r.a.) peygamber efendimizin bu nasihatını yüzüğüne yazdırarak sürekli üzerinde taşıdı. 

Firuze Taşı

Firuze Taşı, Türk tarihinde savaş malzemelerinin üretiminde yaygın olarak kullanılmış olan doğal taştır. Bu özelliği sayesinde “Türk taşı” olarak da bilinir. Kullananlara şans ve uğur getirdiğine inanıldığından kullanım alanı da oldukça yaygındır. Doğal taşlar arasında enerjisi yüksek ola bir taş olduğundan günümüzde takı, aksesuar ve mücevher üretiminde sıklıkla tercih edilen bir doğal taştır.

Firuze taşı, turkuaz renginde ve saydam olmayan bir yapıya sahiptir. Opak ve mumu andıran görüntüsü ve gök mavisi tonu ile görenleri anında kendisine büyüleyecek kadar büyük bir etkiye sahiptir. Gök mavisi tonlarının yanı sıra aynı zamanda doğada bu taşa gri ve yeşil gibi renklerde rastlamak mümkündür. Ancak içi damarlı olan gök mavisi rengindeki çeşitleri en kıymetli ve en tercih edilen çeşitleridir.

Firuze Taşının Özellikleri

Birden çok faydası olan doğal taşlardan firuze taşının damarlı çeşitleri birçok takı ve aksesuar tasarımında yaygın olarak tercih edilir ve bu modeller hem erkekler hem de kadınlar için rağbet gören modellerdir. Yüzük, kolye, küpe, bileklik ve tesbih tasarımından kullanılan firuze taşı, son derece kıymetli bir taştır. Ancak piyasaya baktığınızda bu doğal taşın sahteleri oldukça fazladır. Bu nedenle de güvenilir yerden temin etmek son derece önemlidir.

Gerçek firuze taşı kırıldığında içi de en az dışı gibi estetik ve damarlı bir görünüme sahiptir. Ancak sahte olanlar kırıldığında içi renksiz ve dış görünümünden tamamen bağımsız bir formdadır. Kategorimizde yer alan tüm ürünler tamamen doğal ürünlerdir. Bu sayede kendiniz ve sevdikleriniz için bu ürünleri güvenle ve hayranlıkla tercih edebilirsiniz.

Arizone Firuze Taşının Faydaları

  • Ruhsal Dengenin Sağlanması: Arizonit, ruhsal dengeyi korumaya ve negatif enerjileri dengelemeye yardımcı olabilir. Sakinleştirici etkileriyle stres ve endişeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

  • İletişimi Güçlendirme: İletişimi güçlendirdiğine inanılır. Duyguları ifade etmeyi kolaylaştırabilir ve kendini daha rahat ifade etmeye yardımcı olabilir.

  • Zihinsel Netlik: Zihinsel netliği artırdığına inanılır. Odaklanmayı kolaylaştırabilir, kafa karışıklığını gidermeye yardımcı olabilir ve karar verme süreçlerini destekleyebilir.

  • Koruma: Koruyucu bir taş olarak kabul edilir. Negatif enerjilere karşı koruma sağlayabilir ve kötü niyetli etkilere karşı savunma mekanizmalarını güçlendirebilir.

  • Bilgelik ve İyi Şans: Bilgelik taşı olarak kabul edilir ve iyi şans getirdiğine inanılır. Kullanıcısına yeni fırsatlar sunabilir ve olumlu enerjiyi çekmeye yardımcı olabilir.

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