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Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1903
Öne Çıkan Bilgiler

Nişabur firuze el işçiliği 925 ayar gümüş yüzük, nadir firuze taşı ve geleneksel ustalığın birleştiği özel bir tasarımdır.

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Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
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Seçiniz :
4.350,00 TL
Havale Fiyatı : 4.132,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1903
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 14*19 mm
Kullanılan TAŞ: Nişabur Firuze Taşı
Ağırlık: 9,6 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot: İran nişabur firuze taşları doğal taş oldugu için ton ve ebat farklılıkları gösterebilir.
     
 

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük, dünyanın en kıymetli firuze yataklarından biri olarak kabul edilen Nişabur firuzesi ile hazırlanmış, el emeği göz nuru bir yüzük modelidir. Canlı rengi ve doğal damar yapısıyla bilinen bu özel firuze taşı, ustalıkla işlenmiş 925 ayar gümüş gövde ile birleşerek zamansız bir estetik sunar.

🔸 Nişabur Firuze Taşının Özellikleri ve Faydaları

Nişabur firuzesi, saflığı ve rengiyle diğer firuze taşlarından ayrılır ve tarih boyunca koruyucu bir taş olarak kabul edilmiştir.

  • Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olduğuna inanılır

  • Kişiye huzur, sakinlik ve iç denge kazandırır

  • Nazar ve kötü enerjilere karşı koruyucu olarak görülür

  • İletişimi güçlendirdiği ve özgüveni artırdığı kabul edilir

  • Ruhsal rahatlama ve ferahlık sağlar

🔸 El İşçiliğinin Sanatsal Değeri

Bu yüzük, seri üretimden uzak, tamamen el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Taş yuvası ve gümüş detaylardaki ince işçilik, her ürünü kendine özgü kılar ve yüzüğe sanatsal bir kimlik kazandırır.

🔸 925 Ayar Gümüşün Dayanıklılığı

925 ayar gümüş, hem sağlamlığı hem de estetik görünümüyle uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Firuze taşının doğal güzelliğini ön plana çıkaran gümüş işçilik, yüzüğün zarif duruşunu tamamlar.

🔸 Kimler İçin Uygun?

  • Nadir ve doğal taşlara ilgi duyanlar

  • El işçiliği ve özgün tasarımları tercih edenler

  • Manevi anlamı olan takıları önemseyenler

  • Anlamlı ve değerli bir hediye arayanlar

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük, yalnızca bir takı değil; doğallık, ustalık ve estetiğin bir araya geldiği özel bir koleksiyon parçasıdır.

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