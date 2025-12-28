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Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük, dünyanın en kıymetli firuze yataklarından biri olarak kabul edilen Nişabur firuzesi ile hazırlanmış, el emeği göz nuru bir yüzük modelidir. Canlı rengi ve doğal damar yapısıyla bilinen bu özel firuze taşı, ustalıkla işlenmiş 925 ayar gümüş gövde ile birleşerek zamansız bir estetik sunar.

🔸 Nişabur Firuze Taşının Özellikleri ve Faydaları

Nişabur firuzesi, saflığı ve rengiyle diğer firuze taşlarından ayrılır ve tarih boyunca koruyucu bir taş olarak kabul edilmiştir.

Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olduğuna inanılır

Kişiye huzur, sakinlik ve iç denge kazandırır

Nazar ve kötü enerjilere karşı koruyucu olarak görülür

İletişimi güçlendirdiği ve özgüveni artırdığı kabul edilir

Ruhsal rahatlama ve ferahlık sağlar

🔸 El İşçiliğinin Sanatsal Değeri

Bu yüzük, seri üretimden uzak, tamamen el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Taş yuvası ve gümüş detaylardaki ince işçilik, her ürünü kendine özgü kılar ve yüzüğe sanatsal bir kimlik kazandırır.

🔸 925 Ayar Gümüşün Dayanıklılığı

925 ayar gümüş, hem sağlamlığı hem de estetik görünümüyle uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Firuze taşının doğal güzelliğini ön plana çıkaran gümüş işçilik, yüzüğün zarif duruşunu tamamlar.

🔸 Kimler İçin Uygun?

Nadir ve doğal taşlara ilgi duyanlar

El işçiliği ve özgün tasarımları tercih edenler

Manevi anlamı olan takıları önemseyenler

Anlamlı ve değerli bir hediye arayanlar

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük, yalnızca bir takı değil; doğallık, ustalık ve estetiğin bir araya geldiği özel bir koleksiyon parçasıdır.