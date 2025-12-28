Nişabur firuze el işçiliği 925 ayar gümüş yüzük, nadir firuze taşı ve geleneksel ustalığın birleştiği özel bir tasarımdır.
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|Stok Kodu:
|OSM1903
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|14*19 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Nişabur Firuze Taşı
|Ağırlık:
|9,6 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
|İran nişabur firuze taşları doğal taş oldugu için ton ve ebat farklılıkları gösterebilir.
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük, dünyanın en kıymetli firuze yataklarından biri olarak kabul edilen Nişabur firuzesi ile hazırlanmış, el emeği göz nuru bir yüzük modelidir. Canlı rengi ve doğal damar yapısıyla bilinen bu özel firuze taşı, ustalıkla işlenmiş 925 ayar gümüş gövde ile birleşerek zamansız bir estetik sunar.
Nişabur firuzesi, saflığı ve rengiyle diğer firuze taşlarından ayrılır ve tarih boyunca koruyucu bir taş olarak kabul edilmiştir.
Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olduğuna inanılır
Kişiye huzur, sakinlik ve iç denge kazandırır
Nazar ve kötü enerjilere karşı koruyucu olarak görülür
İletişimi güçlendirdiği ve özgüveni artırdığı kabul edilir
Ruhsal rahatlama ve ferahlık sağlar
Bu yüzük, seri üretimden uzak, tamamen el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Taş yuvası ve gümüş detaylardaki ince işçilik, her ürünü kendine özgü kılar ve yüzüğe sanatsal bir kimlik kazandırır.
925 ayar gümüş, hem sağlamlığı hem de estetik görünümüyle uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Firuze taşının doğal güzelliğini ön plana çıkaran gümüş işçilik, yüzüğün zarif duruşunu tamamlar.
Nadir ve doğal taşlara ilgi duyanlar
El işçiliği ve özgün tasarımları tercih edenler
Manevi anlamı olan takıları önemseyenler
Anlamlı ve değerli bir hediye arayanlar
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük, yalnızca bir takı değil; doğallık, ustalık ve estetiğin bir araya geldiği özel bir koleksiyon parçasıdır.