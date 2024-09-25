Celcelutiye Duası

Celcelutiye Duası en önemli ve şifalı dualardan biridir. Müslümanların Allah(CC) rızası için okudukları ve en makbul dualardan biri olarak bilinmektedir. Celcelutiye duası Hazreti Cebrail(as) tarafından Peygamber Efendimize indirilmiştir. Celcelutiye duası aynı zamanda Hazreti Ali(ra) tarafından da kaside haline getirilmiştir.

Celcelutiye Duası Nedir?

Celcelutiye duası içerisinde Allah’ın en büyük ve en yüce ismi olan İsm-i Azam gizlenmiştir. Celcelutiye duasını sürekli okuyan kişinin hem ahiret hem de dünya işlerinin kolaylaşacağı müjdelenmiştir.

Celcelutiye kelime anlamı olarak bir isimler hazinesi şeklinde tanımlanabilmektedir. Oldukça tesirli olan ve büyük faziletleri olduğu müjdelenen Celcelutiye duasının kendisinin bir zımni vahiy olduğu kabul edilmektedir. Celcelutiye duasının açıklaması ise Peygamber Efendimize bırakılmıştır.

Celcelutiye Duasının Faziletleri Nelerdir?

Celcelutiye duasının faziletlerini kazanmak için duanın Arapçasını okumak daha yararlıdır. Ancak Arapça okumayı bilmiyor iseniz Celcelutiye duasını dinleyebilirsiniz.

Ruhani sıkıntılardan sizleri kurtarır.

Sürekli olarak meydana gelen ve nedensiz oluşan manevi sıkıntıların son bulmasını sağlar.

Evinize ve iş yerlerinize bolluğu ve bereketi getirir.

Her türlü beladan ve musibetten korunmanızı sağlar.

Tüm yersiz korku ve endişelerinizden kurtulmanıza yardımcı olur. İçinize ferahlık verir.

Arzu ettiğiniz tüm murat ve niyazlarınıza daha kısa sürede kavuşabilirsiniz.

Celcelutiye Duası Nasıl Okunmalıdır?

Celcelutiye duasının Arapça halinin okunması her zaman daha etkili olmaktadır. Ancak dilerseniz Arapçasını dinleyebilir veya Celcelutiye duasını Türkçe olarak da okuyabilirsiniz. Celcelutiye duasının faziletlerinden yararlanmak için duayı okurken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Kuraklık için Celcelutiye duasını 31 defa okumalısınız.

Korkularınızdan kurtulmak ve üzerinizdeki kötülükleri def etmek için bir Pazar sabah Vefk vaktinde duayı üzerinizde taşımalı ve okumalısınız.

Hem aile içinde hem de iş hayatınızda gerekli sevgiyi ve hürmeti görebilmek için Celcelutiye duası pazartesi günleri misk, gül suyu ve safran ile yazılarak okunmalı ve üzerinizde taşınmalı.

Eğer hamile iseniz Celcelutiye duasını üzerinizde taşıyarak daha rahat bir şekilde doğum yapabilirsiniz.

Hastalığa yakalandıysanız hastalıktan kısa süre içinde kurtulmak için her gün düzenli olarak Celcelutiye duasını okumalı ve sürekli üzerinizde taşımalısınız.

Yangına ve ateş karşı korkularınızın gitmesi için de Celcelutiye duasını 7 kez okumalısınız.

Firuze Taşı

Firuze Taşı, Türk tarihinde savaş malzemelerinin üretiminde yaygın olarak kullanılmış olan doğal taştır. Bu özelliği sayesinde “Türk taşı” olarak da bilinir. Kullananlara şans ve uğur getirdiğine inanıldığından kullanım alanı da oldukça yaygındır. Doğal taşlar arasında enerjisi yüksek ola bir taş olduğundan günümüzde takı, aksesuar ve mücevher üretiminde sıklıkla tercih edilen bir doğal taştır.

Firuze taşı, turkuaz renginde ve saydam olmayan bir yapıya sahiptir. Opak ve mumu andıran görüntüsü ve gök mavisi tonu ile görenleri anında kendisine büyüleyecek kadar büyük bir etkiye sahiptir. Gök mavisi tonlarının yanı sıra aynı zamanda doğada bu taşa gri ve yeşil gibi renklerde rastlamak mümkündür. Ancak içi damarlı olan gök mavisi rengindeki çeşitleri en kıymetli ve en tercih edilen çeşitleridir.

Firuze Taşının Özellikleri

Birden çok faydası olan doğal taşlardan firuze taşının damarlı çeşitleri birçok takı ve aksesuar tasarımında yaygın olarak tercih edilir ve bu modeller hem erkekler hem de kadınlar için rağbet gören modellerdir. Yüzük, kolye, küpe, bileklik ve tesbih tasarımından kullanılan firuze taşı, son derece kıymetli bir taştır. Ancak piyasaya baktığınızda bu doğal taşın sahteleri oldukça fazladır. Bu nedenle de güvenilir yerden temin etmek son derece önemlidir.

Gerçek firuze taşı kırıldığında içi de en az dışı gibi estetik ve damarlı bir görünüme sahiptir. Ancak sahte olanlar kırıldığında içi renksiz ve dış görünümünden tamamen bağımsız bir formdadır. Kategorimizde yer alan tüm ürünler tamamen doğal ürünlerdir. Bu sayede kendiniz ve sevdikleriniz için bu ürünleri güvenle ve hayranlıkla tercih edebilirsiniz.