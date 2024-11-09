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Arpa Kesim Erzurum Oltu Taşı 925 Ayar Gümüş Püsküllü Tesbih

Ürün Kodu : OSM1858
Öne Çıkan Bilgiler
Erzurum'un doğal oltu taşından üretilmiş arpa kesim taneleri, estetik ve rahat bir kullanım sunar.  Hem manevi faydalar sağlayan hem de göz alıcı bir aksesuar olan bu tesbih, koleksiyonluk değer taşır.
Hediyesi :
30.297,00 TL
Havale Fiyatı : 28.782,15 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1858
Metaryel: 925 Ayar Gümüş Püskül
Kullanılan TAŞ: Erzurum Oltu Taşı

Ağırlık:   Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir
Tane Kesim Şekli: Arpa Kesim
Tane Kalınlığı: 9 * 12  mm

Tesbih Toplam Uzunluğu: 34 cm
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:

Oltu Taşının Faydaları:


Ruhsal Denge: Oltu taşı, negatif enerjileri uzaklaştırmaya yardımcı olduğu düşünülen bir taş olarak kabul edilir. Özellikle stres, endişe ve depresyon gibi olumsuz duygusal durumları dengeleyebilir.

Fiziksel İyileşme: Oltu taşının, kan dolaşımını düzenlemeye ve vücutta birikmiş toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu yaygın bir inanıştır. Ayrıca, baş ağrıları ve migren gibi durumlarda rahatlama sağladığına dair halk arasında görüşler vardır.

Şifa ve Koruma: Geleneksel inançlara göre oltu taşı, kişinin enerjisini artırır ve kötü ruhlardan, kötü niyetli insanlardan korunmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda, bedeni ve ruhu uyum içinde tutma özelliğine sahip olduğu söylenir.

Elektromanyetik Alan Koruması: Oltu taşının, elektromanyetik alanlardan korunma sağladığına inanılır, bu nedenle teknolojik cihazlardan yayılan radyasyonlardan etkilenmeyi azaltmak amacıyla kullanılabilir.




Erzurum Oltu Taşı, Türkiye'nin Erzurum ilinde bulunan, karbon ve organik maddelerden oluşan doğal bir taştır. Oltu taşı, genellikle siyah renkte olup, hafif ve gözenekli bir yapıya sahiptir. Bu taş, özellikle Erzurum'un Oltu ilçesindeki yer altı kaynaklarından çıkarıldığı için bu isimle anılmaktadır.

Oltu taşı, milyonlarca yıl süren jeolojik süreçlerin sonucu olarak fosilleşmiş bitki reçinelerinden oluşur. Bu taş, kolayca işlenebilmesi ve parlaklık kazanabilmesiyle ünlüdür. Bu nedenle, özellikle tesbih, takı ve dekoratif objeler yapımında yaygın olarak kullanılır.

Erzurum Oltu Taşı, geleneksel olarak şifa amaçlı ve enerji dengeleme için kullanıldığına inanılır. Oltu taşının, negatif enerjiyi emdiği, ruhsal dengeyi sağladığı ve vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olduğu düşünülür. Ayrıca, oltu taşının elektriksel alanlardan korunma sağladığı ve ruhsal rahatlama sunduğu da yaygın inanışlar arasındadır.

Oltu taşı işlenerek takı, tesbih ve benzeri objelere dönüştürülürken, taşın doğal parlaklığı ortaya çıkarılır. Bu taş, zamanla ısındığında daha da parlaklaşır ve estetik bir görünüm kazanır, bu da onu çok değerli kılar. Erzurum Oltu Taşı, hem estetik hem de manevi değer taşıyan bir taş olarak büyük bir ilgi görmektedir.



Arpa kesim, taş işçiliğinde kullanılan bir kesim şeklidir ve adını arpa tanesine benzer yuvarlak, oval formdan alır. Bu kesim tarzında, taşlar genellikle hafifçe oval ve elips şeklinde kesilir, ancak uçlarındaki köşeler yumuşatılarak yuvarlaklaştırılır. Arpa kesim, taşın doğal dokusunu ve estetik değerini ön plana çıkaran bir tekniktir.

Arpa kesim, özellikle tesbihlerde çok yaygın olarak kullanılır. Bu kesim şekli, taşın parlaklığını artırarak daha zarif bir görünüm sağlar ve aynı zamanda kullanımda rahatlık sunar. Erzurum oltu taşı gibi doğal taşlar, bu kesim şekliyle işlendiklerinde hem görsel açıdan etkileyici hem de manevi olarak değerli birer obje haline gelir.




Ürün Etiketleri
erzurum oltusu
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