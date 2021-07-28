OLTU TAŞI

Ülkemizde Erzurum ili Oltu ilçesinden adını alan bu taş herkes bilinmektedir. İnci, mercan ve kehribar gibi organik bir taş olan Oltu taşının özellikleri kehribar ile örtüşmektedir. Genellikle tespihlerde kullanılmakla birlikte takı olarakta satılmaktadır.

Oltu Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Kara Kehribar, Oltu Taşı

Sertliği : 3

Özgül Ağırlığı : 1,26

Kimyasal Grubu : Organik materyal ( Çam reçinesi fosili)

Yapısal Görünümü : Opak (Saydam olmayan)

Parlaklığı : Reçine

Kimyasal Formülü : Genel olarak C, H,O.N (değişken)

Uyumlu Olduğu Burçları : Oğlak, Kova

Rengi : Siyah, kahverengi, gri, yeşilimsi

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye ( Erzurum)