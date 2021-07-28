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|Stok Kodu:
|OSM1172
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|8 mm Boyu / 6 mm Kalınlık
|Kullanılan TAŞ:
|Erzurum Oltusu
|Ağırlık:
|19,90 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
OLTU TAŞI
Ülkemizde Erzurum ili Oltu ilçesinden adını alan bu taş herkes bilinmektedir. İnci, mercan ve kehribar gibi organik bir taş olan Oltu taşının özellikleri kehribar ile örtüşmektedir. Genellikle tespihlerde kullanılmakla birlikte takı olarakta satılmaktadır.
Oltu Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Kara Kehribar, Oltu Taşı
Sertliği : 3
Özgül Ağırlığı : 1,26
Kimyasal Grubu : Organik materyal ( Çam reçinesi fosili)
Yapısal Görünümü : Opak (Saydam olmayan)
Parlaklığı : Reçine
Kimyasal Formülü : Genel olarak C, H,O.N (değişken)
Uyumlu Olduğu Burçları : Oğlak, Kova
Rengi : Siyah, kahverengi, gri, yeşilimsi
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye ( Erzurum)