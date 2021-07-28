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Erzurum Oltu Taşı Tesbih Gümüş İmame Ve Püskül

Ürün Kodu : OSM1172
Öne Çıkan Bilgiler
Erzurum Oltu Taşı Tesbih Gümüş İmame Ve Püskül.Bu Ürünü İster Kredi Kartı ile Taksitle isterseniz Kapıda Ödeme Satın alabilirsiniz. OSMANLİPAZAR Güvencesi ile.
Hediyesi :
5.298,00 TL
5.298,00 TL
Havale Fiyatı : 5.033,10 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1172
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:8 mm Boyu / 6 mm Kalınlık
Kullanılan TAŞ:Erzurum Oltusu
Ağırlık:19,90 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

OLTU TAŞI

 Ülkemizde Erzurum ili Oltu ilçesinden adını alan bu taş herkes bilinmektedir. İnci, mercan ve kehribar gibi organik bir taş olan Oltu taşının özellikleri kehribar ile örtüşmektedir.  Genellikle tespihlerde kullanılmakla birlikte takı olarakta satılmaktadır.

Oltu Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Kara Kehribar, Oltu Taşı

Sertliği : 3

Özgül Ağırlığı : 1,26

Kimyasal Grubu : Organik materyal ( Çam reçinesi fosili)

Yapısal Görünümü : Opak (Saydam olmayan)

Parlaklığı : Reçine

Kimyasal Formülü : Genel olarak C, H,O.N (değişken)

Uyumlu Olduğu Burçları : Oğlak, Kova

Rengi : Siyah, kahverengi, gri, yeşilimsi

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye ( Erzurum)

  •          Negatif enerjiyi toplar.
  •          Stresi azaltır.
  •          Nazara karşı kullanılır.
  •          Vücutta biriken elektriği toplamak için kullanılır.

Ürün Etiketleri
eruzurum oltu
oltu taşı tasbih
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