Orta Nota: Kehribar, Sandal Ağacı

Alt Nota: Paçuli , Siyah Çay

Karşı konulmaz ve bağımlılık yapacak bir koku, cazibenin kendisi kadar unutulmaz. Ballı şeftalinin zarif Notası, hassas frezya çiçeği, büyüleyici ateş çiçeği Ve yoğun kavrulmuş kakao İle duyguları baştan çıkarır.Bu koku sizi kuşatacak ve adım adım baştan çıkartacak, ondan uzak durmayı başaramayacaksınız. Her, zaman içinizde olan cazibeyi daha da ortaya çıkaran derin ve karmaşıklığa sahip bir kadın kokusudur.

Daha derine gittiğinizde daha istekli ve bu kokuya daha bağımlı olursunuz.

Aşırı güven ve kadınsılaştırmayı barındıran yoğun ve canlandırıcı tazeliğe sahip olan bu koku karışık meyveli ve kırmızı himalaya

çimlerinin parıldayan notaları ile parfüm açılıyor. Koku geliştikçe yasemin artan konsantrasyonda kalması, siyah çaydaki akorlarla birlikte beyaz çiçeklerle dolu bir fırtına yaratır. Diğer notalara duygusallık ve incelik katar.