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|Stok Kodu:
|SE036
|Metaryel:
|Boyut:
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|8 ml
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur.
|NOT:
|Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.
Ateş Çiçeği Kokusu
Üst Nota: Yasemin, Gül, Vanilya, Ateş Çiçeği
Orta Nota: Kehribar, Sandal Ağacı
Alt Nota: Paçuli , Siyah Çay
Karşı konulmaz ve bağımlılık yapacak bir koku, cazibenin kendisi kadar unutulmaz. Ballı şeftalinin zarif Notası, hassas frezya çiçeği, büyüleyici ateş çiçeği Ve yoğun kavrulmuş kakao İle duyguları baştan çıkarır.Bu koku sizi kuşatacak ve adım adım baştan çıkartacak, ondan uzak durmayı başaramayacaksınız. Her, zaman içinizde olan cazibeyi daha da ortaya çıkaran derin ve karmaşıklığa sahip bir kadın kokusudur.
Daha derine gittiğinizde daha istekli ve bu kokuya daha bağımlı olursunuz. Aşırı güven ve kadınsılaştırmayı barındıran yoğun ve canlandırıcı tazeliğe sahip olan bu koku karışık meyveli ve kırmızı himalaya
çimlerinin parıldayan notaları ile parfüm açılıyor. Koku geliştikçe yasemin artan konsantrasyonda kalması, siyah çaydaki akorlarla birlikte beyaz çiçeklerle dolu bir fırtına yaratır. Diğer notalara duygusallık ve incelik katar.
B08