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|Stok Kodu:
|OSM1703
|Metaryel:
|Altın Mineli
|Boyut:
|8*12 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Mine
|Ağırlık:
|22 Gr (+/-1,5) Altın Ağırlık
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Mim Harfi
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Ürünün yapımında kullanılan ana madde 14 ayar altındır. Yüksek kalitede el işçiliğiyle üretilmiş altın tesbihler garantili ve ayar damgaladır. Altın tesbihler sertifikalı ve özel ahşap tesbih kutusunda gönderilmektedir. Altın tesbihteki tanelere Kelime-i Tevhid motifi işlenmiştir.