Stok Kodu: YSK016 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Kullanılan TAŞ: Sıkma Kehribar

Ağırlık: 18,20 Gr (+/-1,5) Tane Kesim Şekli: Arpa Kesim Tane Kalınlığı: 9mm Boyu - 7mm Kalınlık

Tesbih Toplam Uzunluğu: 27,30 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:

Kehribar Nedir ?



Kehribar Tesbihler Asırlardır kültürümüzde olmuş ve insanların ilgisini çekmiştir.İnsanlar bu tesbihi satın almış ve kullanmışlardır. Günümüzdede bu tesbihe olan ilgi, devam etmektedir.Günümüz şartlarında gelişen teknoloji ve sanayi üretimi sahteciliği de beraberinde getirmiştir.

Günlük hayatta gördüğümüz her maddenin her üretimin bir sahtesini görür olduk.Tesbih gibi kullanışlı bir aksesuarında ekonomik kaygı güden bazı kesimler tarafından sahtesinin üretilmeye başlandığını hemen hemen herkes biliyor. Hakiki kehribar bakıldığında saydam kısımlarında zerrecikler görülür.

Tekdüze renk olmaz örnek olarak damla kehribarda sarıdan daha koyu sarı arasında renk sarmalı mevcuttur. Ateş kehribarı adı altında piyasada satılan kehribarlara bakıldığında tek tonda kırmızı ve lekesizdirler.

Kehribar guatr, baş ağrısı gibi hastalıklara iyi geldiği tespit edilmiş ve süs eşyası olarak kullanıla gelmiştir. Sol elle tutulduğunda bedenin kötü elektrik yükünü ve negatif enerjiyi topladığı için mistik bilgeler tespih olarak kullanmayı tercih etmişlerdir. Keza yine guatrı olan bayanlarında kolye ve gerdanlık olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Çocukların diş çıkarmasında yararlıdır.