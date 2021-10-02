Begonvil Kokusu Esans Kadın

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|Stok Kodu:
|SE037
|Metaryel:
|Boyut:
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|8 ml
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur.
|NOT:
|Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.
Begonvil Kokusu
Üst notaları: Begonvil, bergamot, gül, misk, bambu ve nar özleri, pembe greyfurt, pembe biber,
Orta notaları: Canlandıran şeftali, şakayık ve yasemin çiçeği, lotus çiçeği, pembe frangipani çiçeği
Dip notalarında: Vanilya, sandal ağacı, balsa ağacı, vanilya, misk
Gül, begonvil ve altının baş döndüren zerafetini anlatan bir kompozisyon. Güneş kadar parlak ve çiçek kadar zarif kadınları tanımlar nitelikte bir koku. Bu koku, feminenliğin en yüksek sınırlarında dolanan bir koku. Cesaretin simgesi. Parlak narenciye ve egzotik çiçeklerin özel bir kombinasyonu olan, pembe greyfurtun ve vanilya miskinin özünü yakalayan eğlenceli bir çiçek kokusudur. Canlı koku, tatlılık ve enerjisiyle her gün koşmak, atlamak ve dans etmek isteyenlere cesaret verir. Bu meyvemsi çiçek kokusuna bayılacaksınız.
B09