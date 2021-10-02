Begonvil Kokusu Esans Kadın

Gül, begonvil ve altının baş döndüren zerafetini anlatan bir kompozisyon. Güneş kadar parlak ve çiçek kadar zarif kadınları tanımlar nitelikte bir koku. Bu koku, feminenliğin en yüksek sınırlarında dolanan bir koku. Cesaretin simgesi. Parlak narenciye ve egzotik çiçeklerin özel bir kombinasyonu olan, pembe greyfurtun ve vanilya miskinin özünü yakalayan eğlenceli bir çiçek kokusudur. Canlı koku, tatlılık ve enerjisiyle her gün koşmak, atlamak ve dans etmek isteyenlere cesaret verir. Bu meyvemsi çiçek kokusuna bayılacaksınız.