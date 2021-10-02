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Begonya Kokusu Esansı Kadın

Ürün Kodu : SE038
Öne Çıkan Bilgiler
Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır. Asla hacı yağı gibi kokmamaktadır. Modern esans grubunda yer almaktadır. Sade ama şık, kendinden emin, ne istediğini bilen, zarif ama istediği an sofistike olabilen, elegan bir koku. Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .
Hediyesi :
2.798,00 TL
Havale Fiyatı : 2.658,10 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: SE038
Metaryel:
Boyut:
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: 8 ml
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur.
NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Begonya Kokusu

begonya-1.jpg (150 KB)


Tepe Notası: Kuş üzümü ve yeşil elma, begonya
Kalp Notası: Sedir ağacı, yasemin, yosun, sandal
Dip Notası: Misk ve vanilya

Tüm dünya kadınları için parfüm seçimi yaşam boyu devam eden bir serüven olmayı sürdürüyor. Her kadın, bulunduğu ortamda kokusuyla öne çıkmayı, kalabalıktan sıyrılarak ardında kendisinden bir iz bırakmayı arzu ediyor.

Bu istek ve beklentiler, koku aracılığıyla kim olduğunu ortaya koyma ve toplum içinde fark edilir olma ihtiyacından kaynaklanıyor. Kendisini en iyi tanımlayan kokuyu henüz bulamadığını düşünen kadın tüketiciler,

isimleriyle özdeşleşecek, “imzaları” olacak o özel kokuyu aramaya devam ediyorlar. Bu beklentilere ve arayışlara en güçlü cevap verenlerin başında ise bu koku geliyor. İçeriğinde bulunan odunsu kokularla birlikte kalıcı ve

özgür bir kokuyu sunmaktadır. Sade ama şık, kendinden emin, ne istediğini bilen, zarif ama istediği an sofistike olabilen, elegan. Kendinizi uzun bir süre daha çekici hissedeceksiniz. 


B10

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