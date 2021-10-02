Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Begonya Kokusu



Tepe Notası: Kuş üzümü ve yeşil elma, begonya

Kalp Notası: Sedir ağacı, yasemin, yosun, sandal

Dip Notası: Misk ve vanilya

Tüm dünya kadınları için parfüm seçimi yaşam boyu devam eden bir serüven olmayı sürdürüyor. Her kadın, bulunduğu ortamda kokusuyla öne çıkmayı, kalabalıktan sıyrılarak ardında kendisinden bir iz bırakmayı arzu ediyor.

Bu istek ve beklentiler, koku aracılığıyla kim olduğunu ortaya koyma ve toplum içinde fark edilir olma ihtiyacından kaynaklanıyor. Kendisini en iyi tanımlayan kokuyu henüz bulamadığını düşünen kadın tüketiciler,

isimleriyle özdeşleşecek, “imzaları” olacak o özel kokuyu aramaya devam ediyorlar. Bu beklentilere ve arayışlara en güçlü cevap verenlerin başında ise bu koku geliyor. İçeriğinde bulunan odunsu kokularla birlikte kalıcı ve

özgür bir kokuyu sunmaktadır. Sade ama şık, kendinden emin, ne istediğini bilen, zarif ama istediği an sofistike olabilen, elegan. Kendinizi uzun bir süre daha çekici hissedeceksiniz.





B10