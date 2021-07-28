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|Stok Kodu:
|DUA282
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Firuze Taşı
|Ağırlık:
|(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Ben derdimi ve hüznümü sadece Allah’a arz ederim
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dip Not:
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
TURKUAZ ( FİRUZE )
Mısırlılar tarafından “ hayat taşı “ olarak da adlandırılan turkuaz rağbet görmüştür. Kraliçe mumyasının bileğinde M.Ö. 5500 yılına ait dört turkuaz bilezik bulunmuştur. Tibet’te paradan ve altından çok daha kıymetlidir. Kızılderililer tarafından “ cennet taşı “ adıyla anılmış nazara karşı kullanılmıştır. 15. Yy. hekimlerin tıbbi ekipmanlarının bir parçasıydı. Haçlı orduları tarafından Fransa’ya götürülmesi ile birlikte Fransızlar tarafından “ Türk mavisi”, “ Türk’ten gelen” manasına Turkuaz denilmiştir. Kızılderililer eşlerine bu taşı hediye eder renk değiştirmesine göre ilişkilerini kontrol ederlerdi. Aztekler tarafından “ tanrısal taş “ olarak adlandırılır ve kullanıldığında kemiklerin kırılmayacağına inanılırdı. Kutsal kitapta adı geçer.
Turkuaz Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Firuze, Turkuaz, Turkis, Turquoise
Sertliği : 5.5 - 6
Özgül Ağırlığı : 2.60 - 2.91
Kimyasal Grubu : Oksitler
Yapısal Görünümü : Opak
Parlaklığı : Camsı Mumsu
Kimyasal Formülü : CuAI6(PO4)4(OH)8 4-5H2O
Uyumlu Olduğu Element : Hava ve Toprak
Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz
Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve Yay
Rengi : Gök mavisi, yeşilimsi mavi, mavimsi gri
Sembolü Olduğu Hususlar : Denge, Vefalı Dostluklar, iletişim
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Amerika, israil, Meksika, Tibet, Şili, Avustralya, İran, Afganistan
İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu;
Yakut şerafet ve ziynet için firuze yardım ve yardımcı için, hadid-i sinin kuvvet için, akik korunmak, düşmanları ve belaları def etmek içindir. (65- Hilyet-ul Muttakigin syf:16)
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA
Not: Doğaltaş ürünler birebir aynı olmaz. Küçükte olsa değişikler olur. Bu değişiklikler iade sebebi olamaz. Müşteri doğal taş da olabilecek küçük farklılıkları bilerek almış olur.