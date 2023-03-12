Stok Kodu: DUA616 Metaryel: Altın Kaplama Gümüş Boyut: 22*30 mm Kullanılan TAŞ: Arizona Firuze Taşı Ağırlık: 8,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Maide suresi 90, 91

İçki ve kumarı bırakmak için ayet Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Maide Suresi Ayetleri



﴾90﴿

Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.



﴾91﴿

Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?







Arizona Firuze Taşı



Arizona firuzesi, turkuaz veya turkuaz mavisi olarak da bilinen bir mineraldir. Kimyasal formülü CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O olan bir fosfat mineralidir.



Arizona firuzesi, birçok farklı kullanım alanı için değerli bir mineraldir. Özellikle takı yapımında ve dekorasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, enerji merkezi olarak da kullanılır ve bazı doğal şifa yöntemlerinde de kullanılmaktadır.



Arizona firuzesinin faydaları arasında şunlar sayılabilir:



Enerji verici: Arizona firuzesi, enerjiyi arttırmak ve stresi azaltmak için kullanılabilir. İnsanların pozitif düşünmelerine ve kendilerine olan güvenlerini arttırmalarına yardımcı olabilir.



Zihinsel açıklık: Arizona firuzesi, zihinsel açıklık ve netlik sağlamak için kullanılabilir. Zihinsel yorgunluğu azaltır ve konsantrasyonu artırabilir.



İletişim ve ifade: Arizona firuzesi, iletişim ve ifade becerilerini arttırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, insanların kendilerini daha rahat ifade etmelerine yardımcı olabilir.



Bağışıklık sistemi: Arizona firuzesi, bağışıklık sistemi güçlendirici özelliklere sahiptir. Vücuttaki enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir ve hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.



Yaralanmaların iyileştirilmesi: Arizona firuzesi, yaralanmaların ve rahatsızlıkların iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Özellikle deri ve mukoza zarı yaralanmalarında kullanılabilir.



