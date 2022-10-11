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Doğal Firuze Taşı 14 Ayar Altın Oval Model Kolye - 1
Doğal Firuze Taşı 14 Ayar Altın Oval Model Kolye - 2
Doğal Firuze Taşı 14 Ayar Altın Oval Model Kolye - 3
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kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Doğal Firuze Taşı 14 Ayar Altın Oval Model Kolye - 1
Doğal Firuze Taşı 14 Ayar Altın Oval Model Kolye - 2
Doğal Firuze Taşı 14 Ayar Altın Oval Model Kolye - 3

Doğal Firuze Taşı 14 Ayar Altın Oval Model Kolye

Ürün Kodu : OSM1544
Öne Çıkan Bilgiler
Altın Ayarı: 14 Ayar. Taş Çeşidi: Firuze ( Turkuaz). Fiyata Zincir Dahil Degildir 14 Ayar Altın Firuze taşı kolye en uygun fiyat garantisi ile Osmanlı Pazar'da...
Hediyesi :
53.693,00 TL
Havale Fiyatı : 51.008,35 TL %5  İndirim
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iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1544
Metaryel:14 Ayar Altın
Boyut:23*32 mm
Kullanılan TAŞ:

Firuze Taşı

Ağırlık:5,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Firuze Taşı

Firuze Taşı, Türk tarihinde savaş malzemelerinin üretiminde yaygın olarak kullanılmış olan doğal taştır. Bu özelliği sayesinde “Türk taşı” olarak da bilinir. Kullananlara şans ve uğur getirdiğine inanıldığından kullanım alanı da oldukça yaygındır. Doğal taşlar arasında enerjisi yüksek ola bir taş olduğundan günümüzde takı, aksesuar ve mücevher üretiminde sıklıkla tercih edilen bir doğal taştır.

Firuze taşı, turkuaz renginde ve saydam olmayan bir yapıya sahiptir. Opak ve mumu andıran görüntüsü ve gök mavisi tonu ile görenleri anında kendisine büyüleyecek kadar büyük bir etkiye sahiptir. Gök mavisi tonlarının yanı sıra aynı zamanda doğada bu taşa gri ve yeşil gibi renklerde rastlamak mümkündür. Ancak içi damarlı olan gök mavisi rengindeki çeşitleri en kıymetli ve en tercih edilen çeşitleridir.

Firuze Taşının Özellikleri

Birden çok faydası olan doğal taşlardan firuze taşının damarlı çeşitleri birçok takı ve aksesuar tasarımında yaygın olarak tercih edilir ve bu modeller hem erkekler hem de kadınlar için rağbet gören modellerdir. Yüzük, kolye, küpe, bileklik ve tesbih tasarımından kullanılan firuze taşı, son derece kıymetli bir taştır. Ancak piyasaya baktığınızda bu doğal taşın sahteleri oldukça fazladır. Bu nedenle de güvenilir yerden temin etmek son derece önemlidir.

Gerçek firuze taşı kırıldığında içi de en az dışı gibi estetik ve damarlı bir görünüme sahiptir. Ancak sahte olanlar kırıldığında içi renksiz ve dış görünümünden tamamen bağımsız bir formdadır. Kategorimizde yer alan tüm ürünler tamamen doğal ürünlerdir. Bu sayede kendiniz ve sevdikleriniz için bu ürünleri güvenle ve hayranlıkla tercih edebilirsiniz.

Ürün Etiketleri
doğal taşlı kolye
turkuaz taşı kolye
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