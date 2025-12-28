Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kolye

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kolye, dünyanın en değerli firuze yataklarından biri olarak kabul edilen Nişabur firuzesi ile hazırlanmış, estetik ve anlamı bir arada sunan özel bir kolye modelidir. Doğal rengi, kendine özgü damar yapısı ve parlak dokusuyla öne çıkan firuze taşı, ustalar tarafından özenle işlenmiş 925 ayar gümüş ile tamamlanmıştır.

🔸 Nişabur Firuze Taşının Özellikleri ve Manevi Etkileri

Nişabur firuzesi, yüzyıllardır koruyucu ve dengeleyici bir taş olarak kabul edilir. Tarih boyunca hükümdarlar ve sanatkârlar tarafından tercih edilmiştir.

Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olduğuna inanılır

Kişiye huzur, dinginlik ve iç denge kazandırır

Nazar ve olumsuz etkilere karşı koruyucu olarak görülür

İletişimi güçlendirdiği ve ifade yeteneğini artırdığı kabul edilir

Ruhsal ferahlık ve sakinlik sağlar

🔸 El İşçiliğinin İnceliği

Bu kolye, seri üretimden uzak, tamamen el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Taş yerleştirme ve gümüş detaylardaki özenli işçilik, her kolyeyi kendine özgü ve değerli kılar.

🔸 925 Ayar Gümüşün Estetik Gücü

925 ayar gümüş, dayanıklı yapısı ve zarif görünümüyle uzun süreli kullanım sunar. Firuze taşının canlı rengini ön plana çıkaran gümüş işçilik, kolyeye asil bir duruş kazandırır.

🔸 Kimler İçin Uygun?

Doğal ve nadir taşları sevenler

El işçiliği takılara değer verenler

Manevi anlam taşıyan aksesuarları tercih edenler

Anlamlı ve zarif bir hediye arayanlar

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kolye, yalnızca bir aksesuar değil; doğallık, ustalık ve zamansız estetiğin birleştiği özel bir parçadır.