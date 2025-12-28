Nişabur firuze el işçiliği 925 ayar gümüş kolye, doğal taşın zarafeti ve geleneksel ustalığı bir araya getiren özel bir tasarımdır.
TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|OSM1904
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Firuze Taşı
|Ağırlık:
|9,8 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
|İran nişabur firuze taşları doğal taş oldugu için ton ve ebat farklılıkları gösterebilir.
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kolye, dünyanın en değerli firuze yataklarından biri olarak kabul edilen Nişabur firuzesi ile hazırlanmış, estetik ve anlamı bir arada sunan özel bir kolye modelidir. Doğal rengi, kendine özgü damar yapısı ve parlak dokusuyla öne çıkan firuze taşı, ustalar tarafından özenle işlenmiş 925 ayar gümüş ile tamamlanmıştır.
Nişabur firuzesi, yüzyıllardır koruyucu ve dengeleyici bir taş olarak kabul edilir. Tarih boyunca hükümdarlar ve sanatkârlar tarafından tercih edilmiştir.
Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olduğuna inanılır
Kişiye huzur, dinginlik ve iç denge kazandırır
Nazar ve olumsuz etkilere karşı koruyucu olarak görülür
İletişimi güçlendirdiği ve ifade yeteneğini artırdığı kabul edilir
Ruhsal ferahlık ve sakinlik sağlar
Bu kolye, seri üretimden uzak, tamamen el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Taş yerleştirme ve gümüş detaylardaki özenli işçilik, her kolyeyi kendine özgü ve değerli kılar.
925 ayar gümüş, dayanıklı yapısı ve zarif görünümüyle uzun süreli kullanım sunar. Firuze taşının canlı rengini ön plana çıkaran gümüş işçilik, kolyeye asil bir duruş kazandırır.
Doğal ve nadir taşları sevenler
El işçiliği takılara değer verenler
Manevi anlam taşıyan aksesuarları tercih edenler
Anlamlı ve zarif bir hediye arayanlar
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kolye, yalnızca bir aksesuar değil; doğallık, ustalık ve zamansız estetiğin birleştiği özel bir parçadır.