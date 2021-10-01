Beyaz Gül Kokusu Esans Kadın

Stok Kodu: SE030 Metaryel: Boyut: Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8 ml Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur. NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Beyaz Gül Kokusu

Gül, bir kokunun en hamarat notalarından biridir. Eşleştiği diğer kokulara bağlı olarak, o hafif ve hoş koku, bir bakmışsınız karanlık ve baştan çıkarıcı bir notaya dönüşmüş. Bazı esanslarımızda gül notasını o balımsı sıcaklığından tanıyabilirsiniz. Baskın notası gül olan bir koku, canlandırıcı ve romantik karaktere sahip olacaktır.

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