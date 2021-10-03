Cam Güzeli Çiçeği Kokusu Esans Kadın

Stok Kodu: SE040 Metaryel: Boyut: Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8 ml Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur. NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Cam Güzeli Kokusu

Üst notalar: Elma, kırmızı meyve, cam güzeli çiçeği

Orta notalar: Gül, zambak, inci çiçeği

Alt notalar: Oryantal, vanilya, sandal ağacı, misk

Gençlik sezgisi ve dinamik tarzın öncüsü taze oryantal koku... Islak cam güzeli yapraklarının cazibeli dokunuşuna hayran kalacak, dip notalardaki yumuşak vanilyanın dinamizmi ile yeniden doğacaksınız. Esansın üst notalarındaki egzotik yeşil elma ve tutkulu meyvelerin beraberinde getirdiği dinamizm ve tazelik ile kalp notalarında bulunan gizemli kırılgan çiçeklerin kadınsı dokunuşu, zambak yapraklarında birleşerek bizleri büyülüyor. Sandal ağacı ve yumuşak vanilya notalarıyla dans eden oryantal notalar ise bu özel kokunun tılsımını tamamlıyor. Özünü bahar meyvelerinden ve beyaz çiçeklerden alır. Zarafeti, yumuşaklığı ve sadeliği çağrıştıran bu kokunun üst ve orta notaları çiçeksi, alt notaları ise odunsu miski barındırır. Modern kadınların değişmeyen kokusu!







B12