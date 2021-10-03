Çiğdem Çiçeği Kokusu Esansı Kadın

Armutla tatlı bir açılışa sahne olan sonrasında kırmızı meyvelerle asıl rengini buluyor ve esmer şekerin tadıyla kokuya noktayı koyuyor. Çiçeksi ve meyvemsi. Genç, ferahlatıcı, duyusal. Büyüleyici ve sofistike bir duruş için duyusal, yoğun çiçeksi bir koku.

Genç ve iyimser ruha, çok daha derin ve yoğun bir kokuya sahip. Çiğdem çiçeklerine sandal ağacı ve silhat ekledi; bu sayede notalar daha keskin ve şehvet dolu bir hale geldi. Taze turunçgil ve şakayık üst notaları da bu dokunuşu tamamladı.

Sonuçta ortaya çıkan koku, çok daha sıcak ve sofistike oldu ve bu sayede akşam kullanımı için ideal bir koku olma özelliğini taşıyor.