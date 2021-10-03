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Çiğdem Çiçeği Kokusu Esansı Kadın

Ürün Kodu : SE043
Öne Çıkan Bilgiler
Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır. Asla hacı yağı gibi kokmamaktadır. Modern esans grubunda yer almaktadır. Büyüleyici ve sofistike bir duruş için duyusal, yoğun çiçeksi bir koku. Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .
Hediyesi :
2.873,00 TL
Havale Fiyatı : 2.729,35 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: SE043
Metaryel:
Boyut:
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: 8 ml
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur.
NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Çiğdem Çiçeği Kokusu

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Notaları: Kırmızı meyveler, sulu armut, beyaz gardenya, çiğdem çiçeği, paçuli, esmer şeker.

Genç, doğal, spontan, elegan, klasik kadınların güç ve arzularını temsil eden çiçeksi bir koku. Narin ama zengin, daha uzun süre kalıcı. Limon, mandalina, şeftali, gül, binber, paçuli, sandal ağacı ve vanilya notaları içermektedir. 

Armutla tatlı bir açılışa sahne olan sonrasında kırmızı meyvelerle asıl rengini buluyor ve esmer şekerin tadıyla kokuya noktayı koyuyor. Çiçeksi ve meyvemsi. Genç, ferahlatıcı, duyusal. Büyüleyici ve sofistike bir duruş için duyusal, yoğun çiçeksi bir koku. 
Genç ve iyimser ruha, çok daha derin ve yoğun bir kokuya sahip. Çiğdem çiçeklerine sandal ağacı ve silhat ekledi; bu sayede notalar daha keskin ve şehvet dolu bir hale geldi. Taze turunçgil ve şakayık üst notaları da bu dokunuşu tamamladı. 
Sonuçta ortaya çıkan koku, çok daha sıcak ve sofistike oldu ve bu sayede akşam kullanımı için ideal bir koku olma özelliğini taşıyor.


B17

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