Stok Kodu: CKT002 Metaryel: Kehribar Tesbih Arpa Kesim 2'li Kazaz püskül Kullanılan TAŞ: Damla Kehribar

Ağırlık: 28,5 gr (+/-1,5) Tane Kesim Şekli: Küre / Yuvarlak / Kesim Tane Kalınlığı: 9,5 mm / 9,5 mm

Tesbih Toplam Uzunluğu: 31,5 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 7 ile 10 GÜN arasında hazırlanmaktadır.

Özellikler:

Bu Tesbih, bir Kehribardır ve "Kehribar" fosildir.



Kehribar. Çamgiller (Pinaceae) familyasından, bir çam türü olan Pinus succinifera ağaçlarının fosilleşmiş reçinesi. Toplumlarda bazı süs eşya yapımında kullanılan açık sarıdan kızıla kadar çeşitli renklerde yarı saydam, kolay kırılabilen ve bir yere gömüldüğü zaman ufak cisimleri kendine çekme özelliği kazanan bir fosildir.

Kehribar ortalama 25 ile 40 m. arasında değişen bir derinlikte ve eski devirlerde meydana gelen denizaltı çökeltilerinin iki tabakası arasında damarlar şeklinde bulunmaktadır.

Kehribarın aslında taş olmadığı; reçine olduğunu söylenir. Evet kehribarın oluşumu reçinedir. Fakat fosilleşmiş olduğundan dolayı bilimsel kaynaklarda, organik kökenli taşlar arasında yer almaktadır.

Süregelen tüm uygarlıklarda izine rastlansa ve değeri her geçen gün artan bir süs eşyası gözüyle de bakılsa da, o bizce her zaman nadide bir eserdir.

Eski zamanlarda yağından koku yapılırdı. Sağlık alanındaki kullanımı ise ilk çağlara kadar uzanmaktadır. Boğmaca tedavisinden, akıl hastalığının giderilmesine kadar bir çok hastalığa şifa vesilesi olmuştur.



KEHRİBARIN VÜCUDA YARARLARI NELERDİR ?



Yaşamın bir yük olduğunu düşündüğünüz ve sorunlar altında ezildiğinizi hissettiğiniz anlarda, şifa yüklü enerjisiyle sizi canlandırır.

Boğaz ve tiroid bezi enfeksiyonlarında tedavi etme özelliği vardır.

Roma devrinde Kehribar, guatr tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde de bu yöntem çok yaygındır. Boyuna bağlanarak gerdanlık şeklinde erkekler tarafından da kullanılır.

Ağrıyan yere koyulduğunda ağrıları hafifletir. Kullanılan kehribarın ağrıyan yerin büyüklüğüyle orantılı olması, etkisini arttırır.

Soğuk algınlığı, astım, bronşit ve alerji tedavisi için boyun bölgesinde kullanılır.

Tesbih olarak, Sol elde oynandığında bedenin elektrik yükünü toplar. Elektrik yükünü azalttığı için depresyona karşı etkilidir.

Günlük olağan yaşantınızla, zihinsel ve ruhsal gelişiminiz arasındaki dengenin kurulmasını sağlar.

Takıntılara karşı iyi gelir.

Böbrek, mesane ve dalağı temizler, sağlıklı çalışmasını sağlar.

İlk bakışı çektiği için nazara karşı korur.

Şakraları olumsuz enerjilerden arındırır.

Akıl ve zekayı uyandırıp harekete geçirip, doğru kararlar vermenize yardımcı olur.