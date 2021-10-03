 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Defne Çiçeği Kokusu Esans Kadın

Ürün Kodu : SE045
Öne Çıkan Bilgiler
Defne Çiçeği Kokusu Esans Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır. Asla hacı yağı gibi kokmamaktadır. Modern esans grubunda yer almaktadır. Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .
Hediyesi :
3.097,00 TL
Havale Fiyatı : 2.942,15 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)

Stok Kodu: SE045
Metaryel:
Boyut:
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: 8 ml
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur.
NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Defne Çiçeği Kokusu

defne-cicegi.jpg (28 KB)

Üst notada güçlü ve akılda kalıcı çiçeksi meyveli koku;

Orta notada vanilya;

Alt notada ise vetiver kullanılmıştır.

Duyusal, baştan çıkarıcı, hipnotize edici. Cazibesiyle etrafındaki herkesi nasıl büyüleyeceğini bilen kadının kokusu. Sizi baştan çıkarıcı bir dünyaya davet ediyor. Üst notalarındaki Defne çiçeği genç bir kadının olağanüstü canlılığını ve ışığını yansıtıyor. Orta notalarda Vanilya; alt notada derin ve sıcak Vetiver'le birleşiyor ve kremsi yumuşaklığıyla teninizle bütünleşip karşı konulamaz bir cazibe yaratıyor. Odunsu, sıcak ve oryantal. Vanilyanın aydınlığıyla şehvetli bir aşk ksiri. Büyülü ve kendinden emin bir koku. Esansın notalarını oluşturan tutkunun çiçeği, güçlü ve farkedilir, çiçeksi - meyveli bir koku çıkarırken, saf vanilya parfümün kalbinde zengin, sarsıcı ve oryantal etki yaratıyor ve akçaağaç tüm duyulara hitap eden alt notayı oluşturuyor. Şehvetli bir aşk iksiri gibi etki gösteren odunsu oryantal parfüm. Kadınsı, modern ve sofistike kadınlar için mükemmeldir.

B19

Ürün Etiketleri
koku
esans kokusu
güzel kokular
romantik esans
modern esans
muhteşem kokular
güzel koku
alkolsüz kokular
çiçek kokusu
kadın parfüm
kadın parfüm önerileri
kadın esans önerileri
kadın esans
güzel esans koku isimleri
defne
defne çiçeği
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.