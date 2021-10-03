Defne Çiçeği Kokusu Esans Kadın

Stok Kodu: SE045 Metaryel: Boyut: Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8 ml Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur. NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Defne Çiçeği Kokusu

Üst notada güçlü ve akılda kalıcı çiçeksi meyveli koku;

Orta notada vanilya;

Alt notada ise vetiver kullanılmıştır.

Duyusal, baştan çıkarıcı, hipnotize edici. Cazibesiyle etrafındaki herkesi nasıl büyüleyeceğini bilen kadının kokusu. Sizi baştan çıkarıcı bir dünyaya davet ediyor. Üst notalarındaki Defne çiçeği genç bir kadının olağanüstü canlılığını ve ışığını yansıtıyor. Orta notalarda Vanilya; alt notada derin ve sıcak Vetiver'le birleşiyor ve kremsi yumuşaklığıyla teninizle bütünleşip karşı konulamaz bir cazibe yaratıyor. Odunsu, sıcak ve oryantal. Vanilyanın aydınlığıyla şehvetli bir aşk ksiri. Büyülü ve kendinden emin bir koku. Esansın notalarını oluşturan tutkunun çiçeği, güçlü ve farkedilir, çiçeksi - meyveli bir koku çıkarırken, saf vanilya parfümün kalbinde zengin, sarsıcı ve oryantal etki yaratıyor ve akçaağaç tüm duyulara hitap eden alt notayı oluşturuyor. Şehvetli bir aşk iksiri gibi etki gösteren odunsu oryantal parfüm. Kadınsı, modern ve sofistike kadınlar için mükemmeldir.

B19