Stok Kodu: SE067 Metaryel: Boyut: Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 15 ml Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur. NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.



EL HABİB ESANSI



Uzak doğu ve batı kokularının harmanlandığı çok beğenilen kokularımızdan.





BAZI KULLANICI YORUMLARI;



A. G.

Hafif ve güzel bir koku

Bu koku Zehratül halic kokusuna benziyor fakat aynısı değil. Taze baharatlı nanemsi bir kokusu var





G. D.

Zehratül haliç

Arkadaşlar zehratül haliç kokusunun aynı çok güzel hafif bir kokudur tavsiye ederim kullananlar bilir.





Ö.T.

imza gibi koku..

Gercekten cok hafif ve yayılgan bir koku. Koklamaya doyamayacaksiniz.





H.U

ÇOK GÜZEL KOKU

Koku çok güzel, çok hafif, kişide manevi hisler uyandıran bir koku





E. M

Koku değişik egzotik ve iç açıcı bir esans...hem yaz mevsimine hemde kış aylarına uyacak kalitede bir koku.... bir erkeğin imza niteliği taşıyan bir koku ve hafızada kalır cinsten vurucu ve yıkıcı bir koku kolay kolay unutulmicak iz bırakan bir uapısı var...



Bir erkeğe yakışacak nadir kokulardan





A. M.

Mükemmel

Çok hoş değişik bir koku ve hafif. Kesinlikle tavsiye ederim. Emeğinize sağlık...





G.Y

Bir arkadaşım tavsiye etti yok böyle bir esans :D Pişman olmayacaksın.





M. E. K

Bence almayın!

Benden başkasının böyle güzel kokmasını istemem xD





E.G

Ferahlatici

Degisik ve guzel bir kokusu var.siddetle tavsiye ederim.





E. B.

Çok güzel iç açıcı bir kokusu var.







Esans Kullanım Bilgisi



Esansın her zaman az oranlarda sürülmesi önerilir çünkü kokusu oldukça yoğundur. Bilekler ve boyun gibi nabız bölgeleri, kullanım için en uygun yerlerdir. Bu uygulama sayesinde koku, beden hareket ettikçe etrafa yayılır. Ağır kokulu esansların geceleri kullanımı daha doğrudur. Gün içinde kullanılacak esansların ise daha hafif ve yumuşak kokulu çiçeklerden seçilmesi uygun olacaktır. Kullanılan kokular kişinin tenine göre kalıcılığı ve koku etkisi farklıdır. Her koku her tende farklı hissiyat bırakmaktadır .



İnsanlığın her döneminde koku olmuştur. Tarihi eserlerde "koku"dan söz edilmektedir. İnsanın en baskın ve 24 saat aktif olan duyusu "koku alma duyusudur". Güzel veya kötü olarak algılanan koku kişinin ruhsal ve hatta fiziksel sağlığına etki edecek düzeyde öneme sahiptir. Koku sürmek, güzel kokmak ya da yaşadığı alanları, evleri güzel kokularla donatmak, insanın eskiden beri var olan bir tutkusudur.



Esans oldukça değerlidir. Doğadan alınan ham maddeler ile üretildikleri ve gerçek kokuları taşıdıkları için değerlidirler. Doğal kaynaklarla esans elde etmek çok fazla ham madde gerektirdiği için esans fiyat seçenekleri, kimyasal olarak hazırlanan kokulara ve parfümlere göre daha pahalıdır. Esans kullanmak daha ayrıcalıklıdır. Bu nedenle ürünün alkolsüz olması çok önemli . Parfümlerde bilindiği üzere formülasyon gereği alkol kullanılmaktadır . Tüm esanslarımız %100 saf olup hiçbir alkol içermemektedir ve bu nedenle kokunun kalıcılığına ve tendeki dokunuşuna önemli derecede etki eder. Esanslar ilk başta ağır gibi gelse de 15- 30 dk sonra muhteşem açılarak kalıcılığı hissetirerecektir. Kalıcılığı , hissiyatı ve etkisi ile parfüm kullanmaktan çok daha etkili olduğunu kullandığınızda fark edebilirsiniz.

