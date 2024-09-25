Stok Kodu: DUA737 Metaryel: 925 Ayar Gümüş ( Erzurum Kalem İşçiliği ) Boyut: 18*25 mm Kullanılan TAŞ: Ametist Taşı Ağırlık: 9,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Celcelutiye Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Celcelutiye Duası



Celcelutiye Duası en önemli ve şifalı dualardan biridir. Müslümanların Allah(CC) rızası için okudukları ve en makbul dualardan biri olarak bilinmektedir. Celcelutiye duası Hazreti Cebrail(as) tarafından Peygamber Efendimize indirilmiştir. Celcelutiye duası aynı zamanda Hazreti Ali(ra) tarafından da kaside haline getirilmiştir.



Celcelutiye Duası Nedir?



Celcelutiye duası içerisinde Allah’ın en büyük ve en yüce ismi olan İsm-i Azam gizlenmiştir. Celcelutiye duasını sürekli okuyan kişinin hem ahiret hem de dünya işlerinin kolaylaşacağı müjdelenmiştir.



Celcelutiye kelime anlamı olarak bir isimler hazinesi şeklinde tanımlanabilmektedir. Oldukça tesirli olan ve büyük faziletleri olduğu müjdelenen Celcelutiye duasının kendisinin bir zımni vahiy olduğu kabul edilmektedir. Celcelutiye duasının açıklaması ise Peygamber Efendimize bırakılmıştır.



Celcelutiye Duasının Faziletleri Nelerdir?



Celcelutiye duasının faziletlerini kazanmak için duanın Arapçasını okumak daha yararlıdır. Ancak Arapça okumayı bilmiyor iseniz Celcelutiye duasını dinleyebilirsiniz.



Ruhani sıkıntılardan sizleri kurtarır.

Sürekli olarak meydana gelen ve nedensiz oluşan manevi sıkıntıların son bulmasını sağlar.

Evinize ve iş yerlerinize bolluğu ve bereketi getirir.

Her türlü beladan ve musibetten korunmanızı sağlar.

Tüm yersiz korku ve endişelerinizden kurtulmanıza yardımcı olur. İçinize ferahlık verir.

Arzu ettiğiniz tüm murat ve niyazlarınıza daha kısa sürede kavuşabilirsiniz.



Celcelutiye Duası Nasıl Okunmalıdır?



Celcelutiye duasının Arapça halinin okunması her zaman daha etkili olmaktadır. Ancak dilerseniz Arapçasını dinleyebilir veya Celcelutiye duasını Türkçe olarak da okuyabilirsiniz. Celcelutiye duasının faziletlerinden yararlanmak için duayı okurken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.



Kuraklık için Celcelutiye duasını 31 defa okumalısınız.

Korkularınızdan kurtulmak ve üzerinizdeki kötülükleri def etmek için bir Pazar sabah Vefk vaktinde duayı üzerinizde taşımalı ve okumalısınız.

Hem aile içinde hem de iş hayatınızda gerekli sevgiyi ve hürmeti görebilmek için Celcelutiye duası pazartesi günleri misk, gül suyu ve safran ile yazılarak okunmalı ve üzerinizde taşınmalı.

Eğer hamile iseniz Celcelutiye duasını üzerinizde taşıyarak daha rahat bir şekilde doğum yapabilirsiniz.

Hastalığa yakalandıysanız hastalıktan kısa süre içinde kurtulmak için her gün düzenli olarak Celcelutiye duasını okumalı ve sürekli üzerinizde taşımalısınız.

Yangına ve ateş karşı korkularınızın gitmesi için de Celcelutiye duasını 7 kez okumalısınız.





Ametist Taşlı Gümüş Dualı Kolye - Şıklığın ve Maneviyatın Zarif Buluşması

Ametist taşının huzur veren enerjisi, 925 ayar saf gümüşün kalitesi ve manevi anlam taşıyan dua işlemeleriyle buluşuyor! Bu özel tasarım kolye, estetik zarafeti ve ruhsal derinliği bir arada sunarak hem ruhunuza hem de tarzınıza dokunur.

Ürün Özellikleri:

Doğal Ametist Taşı:

Morun büyüleyici tonlarına sahip ametist taşı, sakinleştirici enerjisi ve eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırır.

Morun büyüleyici tonlarına sahip ametist taşı, sakinleştirici enerjisi ve eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırır. 925 Ayar Gümüş:

Saf gümüşten üretilmiştir ve doğal parlaklığıyla ametist taşının zarafetini tamamlar. Uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Saf gümüşten üretilmiştir ve doğal parlaklığıyla ametist taşının zarafetini tamamlar. Uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Dualı Tasarım:

Kolye üzerinde yer alan dua işlemeleri, manevi bir anlam taşıyarak günlük hayatınıza huzur ve pozitif enerji getirir.

Kolye üzerinde yer alan dua işlemeleri, manevi bir anlam taşıyarak günlük hayatınıza huzur ve pozitif enerji getirir. El İşçiliği:

Usta zanaatkarlar tarafından özenle işlenmiş ve tamamen el yapımıdır. Her detay, titizlikle hazırlanarak eşsiz bir tasarım ortaya çıkarılmıştır.

Ametist Taşının Faydaları: