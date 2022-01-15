Stok Kodu: FYZ060 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Hematit Taşı Ağırlık: 22 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.





Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.



Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.







Ürün Üzerindeki taş istek doğrultusunda değiştirilebilir. İstediğiniz taş doğrultusunda bu yüzük hazirlanabilir.







Hematit Taşı



Hamatit Taşı, kaya ve toprak gibi doğal oluşumlarda bulunmakla birlikte aynı zamanda “Kan taşı” olarak da bilinen doğal taştır. Ağırlıklı olarak kırmızı ve kahverengi renklerinde doğada bulunur. Günümüzde bileklik ve yüzük gibi mücevherlerin yapımında kullanılan ve son derece özel bir taş olan hamatit taşı, kullandığı takılara pigment farklılığı kattığı için diğer doğal taşlardan ayrı bir yere sahiptir.



Sağlam bir özelliğe sahip olmasından dolayı çelik üretiminde de yaygın olarak kullanılan bu doğal taş ile ilgili kategorimizde yer alan bileklik ve yüzük gibi birçok takı ve aksesuar yer alıyor. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için benzersiz olan bu modeller, %100 doğal hamatit taşından el işçiliği ile üretilmiştir. Tüm bu modellere kategoriye göz gezdirerek ulaşabilirsiniz.



Hematit Taşının Faydaları



Kan taşı olarak da bilinen hamatit taşı, kan hastalıklarının tedavisinde de kullandığından ötürü bu ismi almıştır. Ayrıca bu taşı kullanan kişilerde durağan enerjiyi azaltarak kişiye pozitif enerji yükler. Kan hastalıklarının yanı sıra bel soğukluğu, saç dökülmesi gibi hastalıklara da yüksek oranda iyi geldiği bilinen bir doğal taştır.



Yapılan araştırmalar ve elde edilen istatistiklere göre Türkiye’de olduğu gibi tüm dünya üzerinde kan ve damar yolu hastalıkları konusunda faydalı olduğu saptanmıştır. Kadın ve erkeklerin bu özellikleri doğrultusunda sıklıkla tercih ettiği hamatit taşı aksesuarlarına sizler de kategorimize göz gezdirerek hemen ulaşabilirsiniz.







Kalem İşi Yüzükler



Kalem İşi Yüzükler, erkeklerde takı ve aksesuar denildiğinde akla ilk gelen aksesuarlardır. Her zaman bir tarzı olan ve kombinlerini en şık şekilde tamamlamak isteyen erkeklerin hep ilk tercihi olan tüm modelleri bu kategorimiz içerisinde bulabilirsiniz. Erzurum el işçiliği ile usta ellerden çıkan modeller, eşi ve benzeri olmayan estetik değeri yüksek ve şık modellerdir.



Erkekler için takı ve aksesuar çeşitleri sınırlı olsa da bu modeller, erkeklerin tarzına bambaşka bir kava katan özel tasarım ürünlerdir. Ayrıca bu ürünlerin kalem işi ile özel olarak üretilmesi de erkekler için önemli ürün özelliklerinin başında gelir.



Özel Tasarım Kalem İşi Yüzükler



Erkek yüzük kategorisi içinde yer alan kalem işi yüzükler, erkekler tarafından şüphesiz en çok tercih edilen en şık modellerdir. Modeller, hem kendiniz hem de sizin için değeri olan erkekler için seçebileceğiniz modeller, güvencemiz ile sizlere özenle ve gururla sunuluyor. Erkeklere alınabilecek en şık ve en eşsiz hediyelerin başında ise bu modeller geliyor.



Erkeklerin hem özel günlerinde hem de günlük hayatlarında rahatlıkla kullanabilecekleri bu modelleri eşinize, babanıza, kardeşinize ya da değer verdiğiniz başka tanıdıklarınıza alarak onlara sizin için ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu bir kez daha ifade edebilirsiniz. Modeller kusursuz bir şıklığa sahip olurken aynı zamanda bütçenizi zorlamayacak derecede ekonomik ürünlerdir. Bu sayede rahatlıkla alarak kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.