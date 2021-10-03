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İncir Çiçeği Esansı - İncir Çiçeği Kokusu Kadın

Ürün Kodu : SE046
Öne Çıkan Bilgiler
Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır. Asla hacı yağı gibi kokmamaktadır. Modern esans grubunda yer almaktadır. Aşkın en saf halini yaşatan kompozisyon, kokusuyla özel hissettirecek. Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .
Hediyesi :
2.986,00 TL
Havale Fiyatı : 2.836,70 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: SE046
Metaryel:
Boyut:
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: 8 ml
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur.
NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

İncir Çiçeği Kokusu

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Tepe Notası: Mandalina, üzüm, Domates yaprağı, İncir Çiçeği

Kalp Notası: Sarı su zambağı, yeşil mercan orkidesi 

Dip Notası: Beyaz kayın ağacı, güneş fulyası, su nilüferi

New York şehrinin canlılık ve enerjisinden esinlenilmiştir. Kentin yansıması gibi hayat enerji ve rüya doludur. Bu koku hızlı düşünen, hızlı konuşan her zaman bir adım ileride olanlar içindir. Kendileri olmaktan korkmayanlar için. Güzelliğiyle büyüleyen, farklı bir izlenim bırakan bir kadın. Doğallığıyla ilham veren kadınların çekiciliğini arttıran çiçeksi bir koku. Onun aşkı arayan ruhuna eşlik eden misk, süet, beyaz amber ve tonka fasülyesi notaları içerir. Ylang-Ylang ve siklamen içerikleri karakterine büyülü bir hava verir. Aşkın en saf halini yaşatan kompozisyon, kokusuyla özel hissettirecek.

B20

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