Kuka halk arasından bilinenin aksine bir ağaç değildir. Tropikal bir ağacın meyvesidir. Görüntüsü Hindistan cevizini andırır ve oldukça sağlamdır. Anavatanı Brezilyadır ve en kaliteli kukalar ise buradan temin edilir. Kukanın içerisindeki et diye adlandırılan özü birçok kremlerde kullanılır. Oldukça şifalıdır. Kuka meyvesinin ucundaki fırçaya benzer tüyleri vardır ve bu tüylerle Hintliler Ahır hayvanlarını temizlemektedir. Bu hem hayvanın üzerindeki haşereyi hem de sinek, böcek ısırıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

Peki kukanın insan sağlığı üzerinde faydaları nelerdir ?