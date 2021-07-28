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Nefrit Yeşim Taşı Tesbih

Ürün Kodu : DTN001
Öne Çıkan Bilgiler
Nefrit Yeşim Taşı Tesbih 99'lu Bu Ürünü ister Kredi kartı isterseniz Kapıda Ödeme OSMANLIPAZAR Güvencesi ile alabilirsiniz.
Hediyesi :
3.293,00 TL
Havale Fiyatı : 3.128,35 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DTN001
Metaryel:Metal Püsküllü
Kullanılan TAŞ:Nefrit Yeşim Taşlı

Ağırlık:54,80 gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Küre Fasetli Kesim
Tane Kalınlığı:8mm / 8mm

Tesbih Toplam Uzunluğu:56,20 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
YEŞİM (JADE) TAŞININ ÖZELLİKLERİ
Yeşim (Jade) Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
Binlerce yıl öncesinde bu yana Çinliler Yeşim taşını en değerli taşlardan biri yapmışlardır. Efsaneye göre büyük Çin Ejderinin yeryüzüne boşalttığı tohumların donmuş hali Yeşim taşınu oluşturmuştur. Günümüzde bile Çinli işadamları ellerinde Yeşimden tılsımlar taşırlar, bir işe başlamadan önce onu tutar, okşar ve ondan güç alırlar. Bu taşın hayvan biçiminde yontulmuşları bugün bile çok revaçtadır. Ayrıca Yeşim taşının akıl hastalıklarına, dahili hastalıklara, göz bozukluğuna ve kadınların adet ve doğum sancılarına iyi geldiğine de inanılmaktadır. Astrolojik olarak koç, boğa, ikizler, başak ve terazi burçlarının da taşıdır.
  • Ruhsal gerginlikleri giderir, rahatlatır, dinlendirir.
  • Fiziksel bedenle ruh, duygularla düşünceler arasında denge (balans) sağlar.
  • Antioksidandır. Zehirli maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
  • Hücreleri yenileyerek dinç ve uzun hayat sağlar.
  • Doğumu kolaylaştırır ve doğum sancılarını hafifletir.
  • Korku ve endişeden kurtarır, cesaret, özgüven ve huzur duygusu verir. Bunun için sol el içinde ovalanmalı veya kalp bölgesine gelecek şekilde takılmalıdır.
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