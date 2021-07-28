YEŞİM (JADE) TAŞININ ÖZELLİKLERİ
Yeşim (Jade) Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
Binlerce yıl öncesinde bu yana Çinliler Yeşim taşını en değerli taşlardan biri yapmışlardır. Efsaneye göre büyük Çin Ejderinin yeryüzüne boşalttığı tohumların donmuş hali Yeşim taşınu oluşturmuştur. Günümüzde bile Çinli işadamları ellerinde Yeşimden tılsımlar taşırlar, bir işe başlamadan önce onu tutar, okşar ve ondan güç alırlar. Bu taşın hayvan biçiminde yontulmuşları bugün bile çok revaçtadır. Ayrıca Yeşim taşının akıl hastalıklarına, dahili hastalıklara, göz bozukluğuna ve kadınların adet ve doğum sancılarına iyi geldiğine de inanılmaktadır. Astrolojik olarak koç, boğa, ikizler, başak ve terazi burçlarının da taşıdır.
- Ruhsal gerginlikleri giderir, rahatlatır, dinlendirir.
- Fiziksel bedenle ruh, duygularla düşünceler arasında denge (balans) sağlar.
- Antioksidandır. Zehirli maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
- Hücreleri yenileyerek dinç ve uzun hayat sağlar.
- Doğumu kolaylaştırır ve doğum sancılarını hafifletir.
- Korku ve endişeden kurtarır, cesaret, özgüven ve huzur duygusu verir. Bunun için sol el içinde ovalanmalı veya kalp bölgesine gelecek şekilde takılmalıdır.