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|Stok Kodu:
|YGS001
|Metaryel:
|Grup Sallama Sistemli Tesbih
|Kullanılan TAŞ:
|USTA İşi
|Ağırlık:
|19,80 gr (+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|Arpa Kesim
|Tane Kalınlığı:
|12 mm Boyu / 8 mm Kalınlık
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|38,00 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Kaplumbağa Kabuğu ( Bağa) 925 Ayar Gümüş İşlemeli Tesbih