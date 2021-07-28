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Kaplumbağa Kabuğu ( Bağa ) Nedir ?

Kaplumbağa kabuğu çok eski çağlardan bu yana kıymetli takılarda kullanılan bir Uzakdoğu hazinesidir. Tropikal ve sup tropikal denizlerin 50-60 metre derinlikli lagünlerinde bulunan deniz kaplumbağalarının kabukları termoplasttık yapı arz ederler. Mukavemetleri çok yüksektir.

On yıllar boyunca renk atmadan değişime uğramadan kullanılabilme Özellikleri vardır. Kaplumbağa kabuğu doğal taşların birçoğundan Kıymetlidir. Sebebi ise yılda sadece 1000civarında kaplumbağa

Kabuğunun takı üretimi için kullanılmasından kaynaklanır.

Takı için kullanılan kaplumbağa kabukları ise sadece hawksbill denilen kaplumbağa türünden elde edilir.

Kaplumbağa Kabuğunun değerini arttıran etkenler: