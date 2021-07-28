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Kaplumbağa Kabuğu ( Pres ) 33'lü Selamet Şeker Tesbih

Ürün Kodu : TBF002
Öne Çıkan Bilgiler
Selamet Şeker Usta'nın el emeği göz nuru Kaplumbağa ( Bağa ) Tesbihi. Koleksiyonluk Nadide Tonlarda.
Hediyesi :
23.502,00 TL
Havale Fiyatı : 22.326,90 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:TBF002
Metaryel:Grup Sallama Sistemli
Kullanılan TAŞ:Caretta Caretta Kabuğu

Ağırlık:19,20 GR (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Arpa Kesim
Tane Kalınlığı:12 mm (Uzunluk ) x 8 mm (kalınlık)

Tesbih Toplam Uzunluğu:39,5 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:10 Gün  - 15 Gün Arası Usta işi Sipariş Üzerine Hazırlanır.

Özellikler:
Kaplumbağa Kabuğu ( Bağa ) Nedir ?
 
Kaplumbağa kabuğu çok eski çağlardan bu yana kıymetli takılarda kullanılan bir Uzakdoğu hazinesidir. Tropikal ve sup tropikal denizlerin 50-60 metre derinlikli lagünlerinde bulunan deniz kaplumbağalarının kabukları termoplasttık yapı arz ederler. Mukavemetleri çok yüksektir.
On yıllar boyunca renk atmadan değişime uğramadan kullanılabilme Özellikleri vardır. Kaplumbağa kabuğu doğal taşların birçoğundan Kıymetlidir. Sebebi ise yılda sadece 1000civarında kaplumbağa
 
Kabuğunun takı üretimi için kullanılmasından kaynaklanır.
Takı için kullanılan kaplumbağa kabukları ise sadece hawksbill denilen kaplumbağa türünden elde edilir.
 
Kaplumbağa Kabuğunun değerini arttıran etkenler: 
  1. Şeffaflık derecesinin yüksek olması. Benekli kahverengiliklerinin cilalı gibi durması .
  2. Plakalarının kalın ve sarı katmanlarının belirgin olması 
  3. Kabuk üzerinde kakma işlemi yapılırken bu maddenin işleme rahat gelmesi değeri arttıran etkenlerdendir.
Ürün Etiketleri
selamet şeker usta
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