Kardelen Çiçeği Esansı - Kardelen Çiçeği Kokusu Kadın

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|Stok Kodu:
|SE058
|Metaryel:
|Boyut:
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|8 ml
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur.
|NOT:
|Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.
Kardelen Çiçeği Esansı
Üst Notasında; Sedir, Yeşil Elma, Yaban Sümbülü, Kardelen Çiçeği, Sicilya Limonu, Mavi Sümbül
Orta Notasında; Bambu, Yasemin, Taze Gül
Alt Notasında; Ağaç kavunu, Kehribar, Misk, Sedir, Amber,
Koku Ailesi: Çiçeksi Meyvemsi
Bu renkli, taze ve çiçeksi meyvemsi koku Akdeniz yaşam tarzının duygusallığını yansıtır. Aynı zamanda adını almasını sağlayan asperatus gibi dikkat çekici ve keskindir. Kendine güvenen kadınlar için her zaman çok kadınsıdır. Bugünün modern kadınını yansıtır. Ferah, çiçeksi yaşama zevki gibi büyüleyici, vazgeçilmez ve çarpıcı.
B32