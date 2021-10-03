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Kardelen Çiçeği Esansı - Kardelen Çiçeği Kokusu Kadın

Ürün Kodu : SE058
Öne Çıkan Bilgiler
Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır. Asla hacı yağı gibi kokmamaktadır. Modern esans grubunda yer almaktadır. Ferah, çiçeksi yaşama zevki gibi büyüleyici, vazgeçilmez ve çarpıcı. Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .
Hediyesi :
2.854,00 TL
Havale Fiyatı : 2.711,30 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: SE058
Metaryel:
Boyut:
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: 8 ml
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur.
NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Kardelen Çiçeği Esansı

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Üst Notasında; Sedir, Yeşil Elma, Yaban Sümbülü, Kardelen Çiçeği, Sicilya Limonu, Mavi Sümbül 

Orta Notasında; Bambu, Yasemin, Taze Gül

Alt Notasında; Ağaç kavunu, Kehribar, Misk, Sedir, Amber,

Koku Ailesi: Çiçeksi Meyvemsi

Bu renkli, taze ve çiçeksi meyvemsi koku Akdeniz yaşam tarzının duygusallığını yansıtır. Aynı zamanda adını almasını sağlayan asperatus gibi dikkat çekici ve keskindir. Kendine güvenen kadınlar için her zaman çok kadınsıdır. Bugünün modern kadınını yansıtır. Ferah, çiçeksi yaşama zevki gibi büyüleyici, vazgeçilmez ve çarpıcı. 

B32

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