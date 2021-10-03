Kardelen Çiçeği Esansı - Kardelen Çiçeği Kokusu Kadın

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Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır. Asla hacı yağı gibi kokmamaktadır. Modern esans grubunda yer almaktadır. Ferah, çiçeksi yaşama zevki gibi büyüleyici, vazgeçilmez ve çarpıcı. Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .