Kiraz Çiçeği Esansı - Kiraz Çiçeği Kokusu Kadın

Stok Kodu: SE050 Metaryel: Boyut: Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8 ml Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur. NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Kiraz Çiçeği Kokusu

Açılış Notaları: Sarmaşık, menekşe, yıldız anason, vanilya,kiraz çiçeği

Kalp Notalar : Güzel hatun çiçeği (Amarillis), meyan kökü, süsen Kökü, amerena kirazı, Menekşe

Alt Notalar : Fesleğen, tonka fasulyesi, misk, vanilya, anason, badem , acı kakao , tarçın , kahve





Çiçeksi, ferah canlılık, duygusallık, parıltı ve şehvet. Aşkına tutku ile bağlı kadının kokusu. Masallar kadar güzel ve masallar kadar tutkulu. Büyüleyici çiçekler egzotik meyan vanilya, misk ve menekşe karışımına sahiptir.

Açılış notalarında yoğun sarmaşık notaları, kiraz çiçekleri ile menekşe ve yıldız anasonun mükemmel uyumu ile karşılayan , kalp notalarında güzel hatun çiçeği, meyan kökü, süsen, süsen kökü, kiraz notalarının iyimser ve ferahlatıcı notaları ile kendini gösterir.

Bazı notalarında yer alan tonka fasulyesi, misk, vetiver, vanilya ve pralin notalarının etkisiyle hipnotize edici bir kokuya dönüşür. Gurme kokular kullanmaktan hoşlananlar için mükemmel bir seçimdir.

B24