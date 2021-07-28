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|Stok Kodu:
|FYZ056
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Lapis Lazuli
|Ağırlık:
|17 Gr. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Ürünler El işi Göz Nuru Olduğu için Teslimat Süresi 30-40 Gün içinde Yapılmaktadır.
Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.
Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.
LAPİS LAZULİ
19. yy. resimlerinde gökyüzü ve deniz boyamakta bu taşı kullanıldı. Meryem Ana resimlerine mavi renk verirdi. Eski Mısır’da göz farı olarak da kullanıldı. Ayrıca Eski Mısır, Sümer ve Babillerin şifacıları tarafından katarakt tedavisinde kullanıldı. Mumyaların lahitleri içerisinde yerleştirilmektedir. Kutsal kitapta lacivert taş olma ihtimali vardır.
Lapis Lazuli Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Gece Taşı, Lacivert Taş, Gerçek Taşı
Sertliği : 5 - 6
Özgül Ağırlığı : 2.4 - 2.6
Kimyasal Grubu : Mineraller
Yapısal Görünümü : Opak ve Yarı Saydam
Parlaklığı : Mat
Kimyasal Formülü : Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2
Uyumlu Olduğu Element : Ateş ve Toprak
Uyumlu Olduğu Çakra : Alın ve Gırtlak
Uyumlu Olduğu Burç : Boğa, Terazi, Yay, Kova
Rengi : Derin Mavi, Mor ve Yeşilimsi
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Amerika, Pakistan, İtalya, Kanada, Sibirya, Angola, Afganistan(En değerli olanlar), Şili, İsviçre
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA