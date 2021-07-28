Stok Kodu: FYZ056 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: mm Kullanılan TAŞ: Lapis Lazuli Ağırlık: 17 Gr. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Ürünler El işi Göz Nuru Olduğu için Teslimat Süresi 30-40 Gün içinde Yapılmaktadır.

Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.

Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.

Ürün Üzerindeki taş istek doğrultusunda değiştirilebilir. İstediğiniz taş doğrultusunda bu yüzük hazirlanabilir.

LAPİS LAZULİ

19. yy. resimlerinde gökyüzü ve deniz boyamakta bu taşı kullanıldı. Meryem Ana resimlerine mavi renk verirdi. Eski Mısır’da göz farı olarak da kullanıldı. Ayrıca Eski Mısır, Sümer ve Babillerin şifacıları tarafından katarakt tedavisinde kullanıldı. Mumyaların lahitleri içerisinde yerleştirilmektedir. Kutsal kitapta lacivert taş olma ihtimali vardır.

Lapis Lazuli Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Gece Taşı, Lacivert Taş, Gerçek Taşı

Sertliği : 5 - 6

Özgül Ağırlığı : 2.4 - 2.6

Kimyasal Grubu : Mineraller

Yapısal Görünümü : Opak ve Yarı Saydam

Parlaklığı : Mat

Kimyasal Formülü : Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2

Uyumlu Olduğu Element : Ateş ve Toprak

Uyumlu Olduğu Çakra : Alın ve Gırtlak

Uyumlu Olduğu Burç : Boğa, Terazi, Yay, Kova

Rengi : Derin Mavi, Mor ve Yeşilimsi

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Amerika, Pakistan, İtalya, Kanada, Sibirya, Angola, Afganistan(En değerli olanlar), Şili, İsviçre

Bilinçli düşünmeyi sağlar. Akli melekeleri geliştirir.

Tansiyonu düzenler.

Yüksek bir enerjiye sahiptir. Bilinçli kullanılmayı gerektirir.

Uykusuzluğa karşı kullanılır.

Korkuları ortadan kaldırır.

Liderlik özelliklerini destekler.

Boyun ve ses telleri üzerinde etkili olmakla birlikte tiroid bezinin fonksiyonlarının dengelenmesini sağlar.

Baş ve boyun bölgesindeki iltihabı azaltmak için kullanılır.