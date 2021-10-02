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Limon Çiçeği Kokusu Esans Kadın

Ürün Kodu : SE035
Öne Çıkan Bilgiler
Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır. Asla hacı yağı gibi kokmamaktadır. Modern esans grubunda yer almaktadır. Zarif ve gizemli kadınların ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor.  Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .
Hediyesi :
3.061,00 TL
Havale Fiyatı : 2.907,95 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: SE035
Metaryel:
Boyut:
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: 8 ml
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur.
NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Limon Çiçeği Esansı 

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Üst Notalar: Bergamot, Limon, Ylang- ylang, Penitente buzları

Orta Notalar: Gül ve Yasemin

Alt Notalar: Sandal Ağacı ve Misk, Limon Çiçeği

 Yeşil çiçeksi kokuları ve odunsu kokuları harmanlayan formülü ile notalarında bergamot, limon, ylang-ylang, gül, yasemin, vetiver, sandal ağacı ve misk bulundurur. Ferah turunçgil aroması ile açılan koku, 
yoğun esintisi ile zihinlerde iz bırakır. Esans, her yaştan kadın tarafından severek kullanabilir. Citrus, floral ve odunsu özlerini klasikleşen kokusunda buluşturur. Kendinizi oldukça ferah ve taze hissedeceksiniz. 
Zarif ve gizemli kadınların ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor. Vintage tutkunlarının vazgeçilmezi olacaktır.

B07

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