Limon Çiçeği Kokusu Esans Kadın

Yeşil çiçeksi kokuları ve odunsu kokuları harmanlayan formülü ile notalarında bergamot, limon, ylang-ylang, gül, yasemin, vetiver, sandal ağacı ve misk bulundurur. Ferah turunçgil aroması ile açılan koku,

yoğun esintisi ile zihinlerde iz bırakır. Esans, her yaştan kadın tarafından severek kullanabilir. Citrus, floral ve odunsu özlerini klasikleşen kokusunda buluşturur. Kendinizi oldukça ferah ve taze hissedeceksiniz.

Zarif ve gizemli kadınların ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor. Vintage tutkunlarının vazgeçilmezi olacaktır.