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Orjinal Yeşim Taşlı Tamamı EL İşi Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM286
Öne Çıkan Bilgiler
Piyasada nadir bulunan %100 Orjinal Yeşim Taşı yüzükleri sınırlı sayılarda stoklardadır. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine özel ve tamamı EL YAPIMI.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
8.200,00 TL
Havale Fiyatı : 7.790,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM286
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Orjinal Yeşim Taşlı
Ağırlık:16,90 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Yeşim Taşı

Genelde yeşil olarak bulunur.Sarı,beyaz,kahverengi,siyah,kırmızı ya da beyaz lekeli yeşil renklerde de olabilir. Binlerce yıl öncesinde bu yana Çinliler Yeşim taşını en değerli taşlardan biri yapmışlardır.

 

Efsaneye göre büyük Çin Ejderinin yeryüzüne boşalttığı tohumların donmuş hali Yeşim taşını oluşturmuştur. Günümüzde bile Çinli işadamları ellerinde Yeşimden tılsımlar taşırlar,bir işe başlamadan önce onu tutar,okşar ve ondan güç alırlar.

  1. Yeşim Taşının Etkileri Diş problemleri ve ağrılarında faydalıdır.
  2. Ağzın içine yerleştirilen yuvarlak biçimli bir yeşim taşı,dişin yanında durur ve konuşulduğunda diş için rahatlatıcı etkisi olan titreşimler yayar.
  3. Kişiyi duyguların tutsaklığından kurtararak görüşünü netleştirir.
  4. Aşırıya kaçan duygusallıkları dengeler.
  5. Zihinsel odaklanmayı gerektiren çalışmalarda yardımcı olur.
  6. İçiniz korku ve endişeyle dolduğunda huzur ve güven verir.
  7. Kişinin kendini zayıf ve güçsüz hissettiği anlarda yeşimi kalbinin üzerine koyması içini rahatlatır.
  8. Elde tutulduğunda ısınarak rahatlatıcı bir his verir.Kendisini taşıyan kişilere akıl,cesaret ve adalet duyguları verir.
  9. Kazanılan başarının sonucunda insanın içinde doğabilecek olan kibir duygusunu engeller.
  10. Günlük kullanım için çok uygun bir taştır.
  11. Dengeli ve iyileştirici olan yeşil rengin etkisine sahiptir.
  12. Mücevher olarak özellikle konuşmacılar ve öğretmenler tarafından kullanılabilir.
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