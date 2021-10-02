Menekşe Kokusu Esansı Kadın

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Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır. Asla hacı yağı gibi kokmamaktadır. Modern esans grubunda yer almaktadır. Çiçeksi kokuya sahip tertemiz bu kokuyu çok seveceksiniz. Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .