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Nergis Çiçeği Esansı - Nergis Çiçeği Kokusu Kadın

Ürün Kodu : SE042
Öne Çıkan Bilgiler
Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır. Asla hacı yağı gibi kokmamaktadır. Modern esans grubunda yer almaktadır. Özgürlüğünü ölçüsüzce yaşayan güçlü, cesur ve özgür kadınların parfümü. Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .
Hediyesi :
3.227,00 TL
Havale Fiyatı : 3.065,65 TL %5  İndirim
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   Stok Kodu: SE042
Metaryel:  
Boyut:  
Kullanılan TAŞ:  
Ağırlık: 8 ml
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur.
  NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

 

Nergis Çiçeği Esansı

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Üst- nergis, lavanta, kuş üzümü, turunç yaprağı yağı

Orta- yasemin, lavanta, nergis çiçeği,

Alt- vanilya, sedir ağacı, ambergis, misk.

 

Her şeyi sınırsızca yaşama özgürlüğü. Özgürlüğünü ölçüsüzce yaşayan güçlü, cesur ve özgür kadınların parfümü. İlk çiçeksi nergis. Fas’tan gelen portakal çiçeğinin yakıcı hissi ve Fransız lavantasının birleşiminden doğan feminen bir koku. Özgürlüğü hissetmenin eşsizliği. Özgürlüğün kokusu. Özgür, seksi, maskülen ama bir o kadar da kadınsı, baş döndürücü. En dikkat çeken notaları nergis ve lavanta. Lavanta notaları ile erkeksi bir etki verirken, içeriğindeki nergis çiçeği, neroli, portakal ve vanilya ile ultra kadınsı bir etkiye dönüşüyor ve gerçekten insanın başını döndürecek kadar seksi bir hava yaratıyor. Maskülen bir havaya sahip ama aynı zamanda da ultra feminen olan bir kadın düşün! Bu iki zıtlığıyla cinsiyetleri birleştiren, kadını özgürleştiren bu kokuya aşık olacaksınız. çiçeksi bir başlangıç yapıyor. Kremsi tonlarda mandalina, portakal ve ahududu algılanmakta. Daha sonra kremsi çiçeksi notalar, orta bölümü domine ediyor ve buna yine kremsi vanilya katılıyor. Yasemin, ve nergis orta katmanda önemlidir. Tatlımsı misk ve amber ile sona gelinmekte. Yalnızca çiçeksi notalar, açılıştan yarım saat sona yeşil- bitkisel havaya bürünüyor. Meyveler de şekerleniyor. Tatlılık ve sıcaklık genele yayılmış. Ama rahatsız etmiyor. Birbiriyle uyumlu olan aromalar katman halindedir ve sırasıyla devreye girer. Fark edilirliği ilk anda dışarıya karşı yoğundur. Sonra sakinleşir ve tensel koku formuna geçer.

 

B14

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