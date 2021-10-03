Nergis Çiçeği Esansı - Nergis Çiçeği Kokusu Kadın

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Nergis Çiçeği Esansı

Üst- nergis, lavanta, kuş üzümü, turunç yaprağı yağı



Orta- yasemin, lavanta, nergis çiçeği,



Alt- vanilya, sedir ağacı, ambergis, misk.

Her şeyi sınırsızca yaşama özgürlüğü. Özgürlüğünü ölçüsüzce yaşayan güçlü, cesur ve özgür kadınların parfümü. İlk çiçeksi nergis. Fas’tan gelen portakal çiçeğinin yakıcı hissi ve Fransız lavantasının birleşiminden doğan feminen bir koku. Özgürlüğü hissetmenin eşsizliği. Özgürlüğün kokusu. Özgür, seksi, maskülen ama bir o kadar da kadınsı, baş döndürücü. En dikkat çeken notaları nergis ve lavanta. Lavanta notaları ile erkeksi bir etki verirken, içeriğindeki nergis çiçeği, neroli, portakal ve vanilya ile ultra kadınsı bir etkiye dönüşüyor ve gerçekten insanın başını döndürecek kadar seksi bir hava yaratıyor. Maskülen bir havaya sahip ama aynı zamanda da ultra feminen olan bir kadın düşün! Bu iki zıtlığıyla cinsiyetleri birleştiren, kadını özgürleştiren bu kokuya aşık olacaksınız. çiçeksi bir başlangıç yapıyor. Kremsi tonlarda mandalina, portakal ve ahududu algılanmakta. Daha sonra kremsi çiçeksi notalar, orta bölümü domine ediyor ve buna yine kremsi vanilya katılıyor. Yasemin, ve nergis orta katmanda önemlidir. Tatlımsı misk ve amber ile sona gelinmekte. Yalnızca çiçeksi notalar, açılıştan yarım saat sona yeşil- bitkisel havaya bürünüyor. Meyveler de şekerleniyor. Tatlılık ve sıcaklık genele yayılmış. Ama rahatsız etmiyor. Birbiriyle uyumlu olan aromalar katman halindedir ve sırasıyla devreye girer. Fark edilirliği ilk anda dışarıya karşı yoğundur. Sonra sakinleşir ve tensel koku formuna geçer.

B14