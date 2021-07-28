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|Stok Kodu:
|FYZ052
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Nişabur Firuze
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
30-45 Gün İçerisinde
|Özellikler:
|Ürünler El işi Göz Nuru Olduğu için Teslimat Süresi 30-40 Gün içinde Yapılmaktadır.
Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.
Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.
Ürün Üzerindeki taş istek doğrultusunda değiştirilebilir. İstediğiniz taş doğrultusunda bu yüzük hazirlanabilir.
TURKUAZ ( FİRUZE )
Mısırlılar tarafından “ hayat taşı “ olarakta adlandırılan turkuvaz rağbet görmüştür. Kraliçe mumyasının bileğinde M.Ö. 5500 yılına ait dört turkuvaz bilezik bulunmuştur. Tibette paradan ve altından çok daha kıymetlidir. Kızılderililer tarafından “ cennet taşı “ adıyla anılmış nazara karşı kullanılmıştır. 15. Yy. hekimlerin tıbbi ekipmanlarının bir parçasıydı. Haçlı orduları tarafından Fransa’ya götürülmesi ile birlikte Fransızlar tarafından “ Türk mavisi”, “ Türkten gelen” manasına Turkuvaz denilmiştir. Kızılderililer eşlerine bu taşı hediye eder renk değiştirmesine göre ilişkilerini kontrol ederlerdi. Aztekler tarafından “ tanrısal taş “ olarak adlandırılır ve kulanıldığında kemiklerin kırılmayacağına inanılırdı. Kutsal kitapta adı geçer.
Turkuaz Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Firuze, Turkuvaz, Turkis, Turquoise
Sertliği : 5.5 - 6
Özgül Ağırlığı : 2.60 - 2.91
Kimyasal Grubu : Oksitler
Yapısal Görünümü : Opak
Parlaklığı : Camsı Mumsu
Kimyasal Formülü : CuAI6(PO4)4(OH)8 4-5H2O
Uyumlu Olduğu Element : Hava ve Toprak
Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz
Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve Yay
Rengi : Gök mavisi, yeşilimsi mavi, mavimsi gri
Sembolü Olduğu Hususlar : Denge, Vefalı Dostluklar, iletişim
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Amerika, israil, Meksika, Tibet, Şili, Avustralya, İran, Afganistan
İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu;
Yakut şerafet ve ziynet için firuze yardım ve yardımcı için, hadid-i sinin kuvvet için, akik korunmak, düşmanları ve belaları def etmek içindir.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA