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Nurullah Daştan Koleksiyonu Özel Kalem İşi Zümrüt Yüzük

Ürün Kodu : FYZ053
Öne Çıkan Bilgiler
Nurullah Daştan Koleksiyonu Özel Kalem İşi Zümrüt Yüzük. Erzurumlu Nurullah Daştan (Hafız Usta) ekolü, yaklaşık 300 yıllık Osmanlı kalem işinin günümüzdeki son temsilcisidir.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
33.658,00 TL
Havale Fiyatı : 31.975,10 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:FYZ053
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Zümrüt
Ağırlık:18 Gr. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
Ürünler El işi Göz Nuru Olduğu için Teslimat Süresi  30-40 Gün içinde Yapılmaktadır.
Özellikler:

Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.

               Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.

  • Ürün Üzerindeki taş istek doğrultusunda değiştirilebilir. İstediğiniz taş doğrultusunda bu yüzük hazirlanabilir.

ZÜMRÜT

 Antik mitolojide zümrüt tanrıların habercisi olarak adlandırılmakta kehanet için kullanılmakla beraber gezginleri koruduğuna inanılırdı. Eski yazılı kaynaklar zümrüt taşının ısıya maruz kaldığında su bıraktığını yazmaktadır. Zümrüt Hristiyan inancında inanç ve umudu sembolize eder. Ayrıca sevgililerin birbirine hediye edeceği zümrüt taşının aralarındaki sevgi ve bağlılığı artırdığı söylenir. Zümrüt sevgiyle titreşen bir taştır.

  •          Aşk ve romantizm taşıdır.
  •          Sezgileri artırır. İletişimi kuvvetlendirir. Basiret sahibi olmayı sağlar.
  •          Takan kişilere bilgelik getirir. Bilgi akışını artırır, dimağı canlı tutar. En etkili dönemi bahar aylarıdır.
  •          Göz sağlığı üzerinde etkilidir.  Zümrüt küpe olarak kullanılır.
  •          Kalp, bağışıklık ve sinir sistemini güçlendirir.
  •          Olumsuzlukları önler.
  •          Tüm organların detoksunda etkilidir.
  •          Arkadaşlık, evlilik, akrabalık gibi bağları güçlendirir.
  •          Sanat alanında, yeni fikirler sağlar.
  •          Kişinin her koşulda uyum sağlamasını sağlar.
  •          Gümüş ve bakır etkisini artırır.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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