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Nurullah Daştan Usta Özel Kaleminden Doğal Sarı Topaz Taşı 925 Ayar Gümüş Özel Koleksiyon Yüzük

Ürün Kodu : FYZ068
Öne Çıkan Bilgiler
Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta özel tasarımlarla değerli taşları kullanarak özel kalemiyle tek tek gümüşü işleyerek günlerce üzerinde çalışarak ilmek ilmek her bir detayını kalemiyle oyarak bu eşi benzeri olmayan koleksiyonluk yüzüğü tasarlamıştır. Bu yüzük değerli Sarı Topaz taşıyla süslenerek hem faydalı hem bir bakanın bir daha bakacağı kadar göz alıcı derecede güzelleştirilmiştir. Sizler de özel tasarımlara merakınız varsa değerli parçaları seviyorsanız ve sabırlıysanız mutlaka bu yüzük size göre!
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
35.390,00 TL
Havale Fiyatı : 33.620,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:FYZ068
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:22 mm
Kullanılan TAŞ:

Sarı Topaz Taşı

Ağırlık:20 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:

Hazırlanış Süresi:
30-40  Gün İçerisinde
Özellikler:

Ürünler El işi Göz Nuru Olduğu için Teslimat Süresi  30-40 Gün içinde Yapılmaktadır.

Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.

Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.


Ürün Üzerindeki taş istek doğrultusunda değiştirilebilir. İstediğiniz taş doğrultusunda bu yüzük hazirlanabilir.


Topaz Taşı

Topaz Taşı, şık görünümünün yanı sıra aynı zamanda sağlığa olan faydaları ile takı severleri tarafından ilgi gören doğal taşların başında gelir. Bu kategori içerisinde topaz taşıyla tamamen doğal ve katkısız şekilde üretilmiş olan kolye küpe, bileklik ve benzeri gibi farklı takı tasarımları yer almaktadır. Bu modeller, sizlere şık bir görünüm sunarken aynı zamanda günlük hayatınızda olabildiği gibi özel günlerinizde de kombinlerinizi tamamlayacak büyüleyici ve estetik modellerdir.

Kadınlara yönelik olarak üretilen takı modellerinin yanı sıra erkeklerin vazgeçemediği aksesuarlarının başında gelen yüzük ve tesbih gibi tasarımlarda da topaz taşı kullanılır. Topaz taşının estetik ve şık görünümü takı tasarımlarına da eşsiz bir görünüm sunduğundan hem sağlık hem de estetik açısından beğeni toplayan şık modellerdir.

Topaz Taşı Faydaları

Kullanan kişiye verdi yüksek neşe enerjisi ile bilinen topaz taşı, aynı zamanda ruhsal gelişimde son derece büyük bir etkiye sahiptir. Kötü niyet ve nazardan koruduğu inanılan topaz taş, ruhu ve bedeni rahatlatırken aynı zamanda affedicilik yönünüzü açığa çıkarır.

İnsanlar arasında merhamet ve iletişim ilişkisini kurmak her zaman kolay değildir. Ancak doğal şifa taşı olan topaz taşı, bu konuda son derece başarılı bir etkiye sahip olup insanlar arasındaki merhamet ve iletişim bağı kurarak iletişimlerinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Sizler de hemen topaz taşı takı ve aksesuar modellerine göz atarak tüm modelleri inceleyebilirsiniz.

Ürün Etiketleri
erkek yüzük
925 ayar gümüş yüzük
özel tasarım yüzükler
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topaz taşı yüzük
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