Papatya Esansı - Papatya Kokusu Kadın

Stok Kodu: SE049 Metaryel: Boyut: Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8 ml Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur. NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Papatya Esansı Kokusu

Notalar:

Yasemin zambak: Güneş ışığının mucizevi hali, ruhları uyandıran bir ışık oyunu.

Kaşmeran ahşap: Duyuları büyüleyen yoğun, canlı, esrarengiz bir enerji.

Beyaz amber: Gücün rahatlatıcı ve huzur veren hissi.

Papatya: Baharın habercisi.

Sizi her gün olağanüstü olmaya davet eden gizemli bir koku. Bu kokunun notaları az ve öz olduğu için aslında kokusu da o şekilde. İlk sürdüğünüzde çiçek buketi notalarının bariz bir şekilde duyulduğu parfümde orta notalarda ise bizi odunsu notalar karşılıyor. Orta bölümlerde koku teninize oturmaya başlıyor ve sanki esans değil de teniniz o şekilde kokuyormuş gibi bir algı yaratıyor. Esans adeta sizinle bütünleşiyor. Ancak bu kokuda odunsu notalardan çok, çiçek notalarının baskın olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Kokunun alt notalarında ise yasemin çiçeklerinin etkisini bariz bir şekilde duyabiliyorsunuz. Özellikle kokunun alt notalarının daha yumuşak geçişlere sahip olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Son kısımlarda da yasemin çiçekleri başrolde bulunurken amber ve papatya ile birlikte bu detayda sona geliniyor. Buralarda kehribar kendini göstermeye başlarken odunsu notalar biraz geri çekiliyor ama yasemin sonuna kadar sizi asla bırakmıyor. Üç eşsiz notanın bileşimi olarak yorumlanan bu koku farklı notaların mükemmel uyumuna ev sahipliği yapıyor. Tam bir kadın kokusu olan bu esans etkileyici ve cazibeli bir seçim yapmak isteyenleri kalbinden vuracak gibi gözüküyor. Sıra dışı, gizemli ve kendine has bir koku arayanlar için biçilmiş kaftan gibi gözüküyor.

B23