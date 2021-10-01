Portakal Çiçeği Kokusu Esansı Kadın

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Portakal Çiçeği Esansı

Tepe Notası: Aldehitler, bergamot, limon, portakal çiçeği, ylang ylang.

Kalp Notası: Yasemin, gül, süsen, zambak

Dip Notası: Vetiveri, sandal ağacı, vanilya, amber, paçuli.

Bu özel koku özellikle kış aylarında olmak üzere her mevsim kullanabilirsiniz. Ağır bir kokusu olmamakla birlikte bu koku oldukça gizemli ve sıcaktır. Genellikle parfümü kullananlar ipeksi ve pürüzsüz hissettirdiğini söylüyor. Kokusu tam not alan bu ikonik parfüm ilk sıkıldığında notalarını pek belli etmezken zaman geçtikçe notalarını belirginleştirmeye başlıyor. Biz kadınlar için parfümün kokusundan çok ilgi çekmesi ve kalıcı etki yaratması önem taşır. Modern dünyanın ve günümüz insanının parfümü olduğunu söyleyebiliriz.

B15

