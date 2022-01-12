Stok Kodu: FYZ059 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 14*19 mm Kullanılan TAŞ: Safir Taşı Ağırlık: 18 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.



Nurullah Daştan Usta Erzurum'da yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yüzüklere Osmanlı, Selçuklu motiflerini, tarihi mekânları ve Kur'an ayetlerini işleyen bir yüzük Ustası "Yüzük yaparken hiçbir şekilde makine kullanmıyor, tamamı el emeği, göz nuru. Yüzüklere tarihi motifleri, Kur'an ayetlerini işleyen Nurullah Daştan Usta Osmanlı Yüzük İşleme Sanatını Günümüzde Yapabilen Nadide Ustalardan biridir.



Nurullah Daştan Usta, sanatta özgün olmanın önemli olduğunu ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, bir yüzük için haftalarca çalıştığını, yüzüklere ruhunu kattığı yor. Ve asla aynı yüzüğün tekrarını yapmayan Nurullah Daştan Usta bu konuda da kendi sanatını gösteriyor.





Ürün Üzerindeki taş istek doğrultusunda değiştirilebilir. İstediğiniz taş doğrultusunda bu yüzük hazirlanabilir.





Safir Taşı



Safir Taşı; doğal taşlar arasında oldukça zor bulunan ve aynı zamanda değeri oldukça yüksek olan pahalı bir doğal taştır. Mavi renkte olan safir, nadir bulunan bir taş olduğundan genellikle değeri yüksek olan mücevherlerin üretiminde kullanılır. Kendisine özgü rengi mavi olsa da doğada az da olsa farklı renklerde de bulunduğu olmaktadır.



Lüks enerjisinin yanı sıra içerisindeki zengin mineraller sayesinde insanların birçok ruhsal ve fiziksel sorunlarına ciddi anlamda ve kısa sürede olumlu etki gösterir. Pırlanta ve mücevher gibi takılarda kullanılan safir, özellikle kadınların hayran olduğu değerli taşlar arasındadır. Bizler de kategorimizde sizler için tamamen doğal safir taşından üretilmiş kolye, küpe, yüzük, bileklik ve tesbih tasarımlarımı sizlere sunuyoruz.



Safir Taş Neye İyi Gelir?



Dünya genelinde pırlanta ve mücevher üretiminde yaygın olarak kullanılan ve fazlasıyla değerli olmasıyla bilinen safir taşı, aynı zamanda içerisindeki zengin mineral içeriği ile insan sağlığına ciddi faydalar sağlar. Mistik güçleri olduğuna inanılan safir taş, yüksek enerji yayması ile pozitif enerji vererek insanlar arasındaki bağları daha kuvvetli hale getiriyor. Kalp sağlığını korurken bağışıklık sistemini hastalıklara karşı güçlendiriyor.



Etkili bir sakinleştirici olması sayesinde öfkeli durumlarda kısa sürede sakinleşmenizi sağlayan etkisi yüksek doğal taştır. Bu taş ile üretilmiş takıları kullanarak tarzınızı öne çıkarmanın yanı sıra aynı zamanda kaygı ve stres gibi tüm olumsuz durumlardan da ruhunuzu arındırabilirsiniz.







Kalem İşi Yüzükler



Kalem İşi Yüzükler, erkeklerde takı ve aksesuar denildiğinde akla ilk gelen aksesuarlardır. Her zaman bir tarzı olan ve kombinlerini en şık şekilde tamamlamak isteyen erkeklerin hep ilk tercihi olan tüm modelleri bu kategorimiz içerisinde bulabilirsiniz. Erzurum el işçiliği ile usta ellerden çıkan modeller, eşi ve benzeri olmayan estetik değeri yüksek ve şık modellerdir.



Erkekler için takı ve aksesuar çeşitleri sınırlı olsa da bu modeller, erkeklerin tarzına bambaşka bir kava katan özel tasarım ürünlerdir. Ayrıca bu ürünlerin kalem işi ile özel olarak üretilmesi de erkekler için önemli ürün özelliklerinin başında gelir.



Özel Tasarım Kalem İşi Yüzükler



Erkek yüzük kategorisi içinde yer alan kalem işi yüzükler, erkekler tarafından şüphesiz en çok tercih edilen en şık modellerdir. Modeller, hem kendiniz hem de sizin için değeri olan erkekler için seçebileceğiniz modeller, güvencemiz ile sizlere özenle ve gururla sunuluyor. Erkeklere alınabilecek en şık ve en eşsiz hediyelerin başında ise bu modeller geliyor.



Erkeklerin hem özel günlerinde hem de günlük hayatlarında rahatlıkla kullanabilecekleri bu modelleri eşinize, babanıza, kardeşinize ya da değer verdiğiniz başka tanıdıklarınıza alarak onlara sizin için ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu bir kez daha ifade edebilirsiniz. Modeller kusursuz bir şıklığa sahip olurken aynı zamanda bütçenizi zorlamayacak derecede ekonomik ürünlerdir. Bu sayede rahatlıkla alarak kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.