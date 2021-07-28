Baharla gelen yasemin kokusu

Bazen bir koku duyarsınız ve o koku sizi alıp, hiç ummadığınız bir yere götürür. Unuttuğumuz şeyler, kokuların içinde hayat bulur ve bizi hiç ummadığımız bir anda vurur.

Hadi gelin beraber bir çiçek bahçesine girelim ve sizi çok etkileyen kokuların doğadaki karşılıklarını birlikte inceleyelim.

İlk durağımız yasemin olsun.

Yasemin Kokusu

Bahar aylarında başlar yasemin kokusu. Bazı iklimlerde yaz boyu devam eder ama en baştan çıkarıcı halini baharda hissedersiniz. Koku uzmanlarının en çok ilham aldığı kokuların başında gelen yasemin, uyarıcı, zarif ve her haliyle Akdenizli bir kokudur.

Küçücük, beyaz ve sadelikleriyle insanı büyüleyen yasemin çiçeklerinin böyle güçlü bir kokuya sahip olması doğanın mucizelerinden sadece bir tanesidir.

Yasemin kokusunun stres, depresyon, yorgunluk gibi durumlar için iyileştirici ve rahatlatıcı bir özelliği vardır.

Dünyadaki kadın kokularının %83’ü, erkek kokularının ise %33’ü yasemin çiçeğinin büyülü notasına sahiptir. Bu denli yoğun kullanılmasının nedeni, kalıcı, insanı bir anda etkisi altında bırakan o güçlü etkisidir.

Yasemin esansı, bahçelerde baş döndüren esintisi ile yasemin çiçekleri gibi kokar. Hafif kokusu ile Akdeniz esintisini yaşatır.