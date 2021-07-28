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Yasemin Kokusu / Yasemin Esansı

Ürün Kodu : SE018
Öne Çıkan Bilgiler
Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır . Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .
Hediyesi :
2.059,00 TL
Havale Fiyatı : 1.956,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: SE018
Metaryel:
Boyut: 10 ml
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.
Yasemin Kokusu / Yasemin Esansı

Baharla gelen yasemin kokusu

Bazen bir koku duyarsınız ve o koku sizi alıp, hiç ummadığınız bir yere götürür. Unuttuğumuz şeyler, kokuların içinde hayat bulur ve bizi hiç ummadığımız bir anda vurur.

Hadi gelin beraber bir çiçek bahçesine girelim ve sizi çok etkileyen kokuların doğadaki karşılıklarını birlikte inceleyelim.
İlk durağımız yasemin olsun.

Yasemin Kokusu

Bahar aylarında başlar yasemin kokusu. Bazı iklimlerde yaz boyu devam eder ama en baştan çıkarıcı halini baharda hissedersiniz. Koku uzmanlarının en çok ilham aldığı kokuların başında gelen yasemin, uyarıcı, zarif ve her haliyle Akdenizli bir kokudur.

Küçücük, beyaz ve sadelikleriyle insanı büyüleyen yasemin çiçeklerinin böyle güçlü bir kokuya sahip olması doğanın mucizelerinden sadece bir tanesidir.
Yasemin kokusunun stres, depresyon, yorgunluk gibi durumlar için iyileştirici ve rahatlatıcı bir özelliği vardır. 

Dünyadaki kadın kokularının %83’ü, erkek kokularının ise %33’ü yasemin çiçeğinin büyülü notasına sahiptir. Bu denli yoğun kullanılmasının nedeni, kalıcı, insanı bir anda etkisi altında bırakan o güçlü etkisidir.

Yasemin esansı, bahçelerde baş döndüren esintisi ile yasemin çiçekleri  gibi kokar. Hafif kokusu ile Akdeniz esintisini yaşatır. 

Ürün Etiketleri
sünnet kokular
yasemin kokusu
yasemin esansı
bahar kokuları
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