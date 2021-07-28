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Doğal Necef Taşlı Unisex Bileklik

Ürün Kodu : OSM1077
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Necef Taşlı Unisex Bileklik. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
2.184,00 TL
Havale Fiyatı : 2.074,80 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1077
Metaryel:
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Necef
Ağırlık:Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

NOT: Stok durumuna göre ara taşı değişebilmektedir.

Necef Taşı Özelikleri ?
 
Necef Taşının Özellikleri:
Kristal Kuvars ve Kaya Kristali olarak da adlandırılan Necef taşı, adını Irak’ın aynı adı taşıyan Necef şehrinden almıştır. Bölgeye, yılın belli zamanlarında yağan dolu tanelerinin içerisinde bulunan sıvının dağın oluklardan dağa akması ve orada sertleşip donmasıyla oluşur.
 
Bu özellikleriyle mucizevi bir taş olarak kabul edilir. Oluşum şartları oldukça zorludur ve bu nedenle günümüzde nadir bulunan cevherlerden biridir. Renksiz, berrak ve temiz görünümlü bir taştır. En saf kuvars formudur. Sahip olduğu parlaklık ile cama benzer ancak camdan çok daha serttir. Çoğunlukla içerisinde, donmuş su damlası bulunur ve kırıldığında tekrar suya dönüşür. Bu nedenle doğanın enerjisini içinden geçirip ilettiğine inanılır.
 
Necef taşı taşıyan kimselerin ise doğanın gücüne sahip olduğuna. Çok uzun yıllar evvel keşfedilen taş, keşiften bu yana çeşitli süs eşyaları, ziynet eşyaları ve mücevherat yapımında kullanılmıştır. Bunun yanında, bazı hadislerde, Necef Taşı’na bakmanın Kabe’ye bakmak kadar sevap olduğu dile getirilmiştir. Bu nedenle, hem fiziksel özellikleri bakımından hem de dini açıdan kıymetli bir taştır.
 
Necef Taşının Ruhsal Faydaları:
 
  • Kişinin çevresinde oluşan negatif enerjiyi yok ettiği gibi pozitif enerjiyi toplar, aktive eder ve biriktirir.
  • Duygusal dengeleyici özelliği vardır.
  • Uyarıcı, eyleme geçirici bir etkiye sahiptir.
  • Güç ve canlılık kaybına karşı koruma sağlar.
  • Dağ kristali de denilen bu taşın, oluşum koşulları nedeniyle insana ferahlık ve huzur verdiği bilinmektedir.
  • Tene temas ettirilerek kıyafet altında taşındığı takdirde, kişiyi diğer insanların negatif enerjilerinden korur.
  • Ruhsal yetenekleri açığa çıkarır.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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