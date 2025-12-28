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|Stok Kodu:
|MS241
|Metaryel:
|14 Ayar Altın
|Boyut:
|20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yeşil Akik Taşı
|Ağırlık:
|18-19 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Mührü Süleyman
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
|Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
14 Ayar Altın Yeşil Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük, İslam tarihinde derin anlamlar taşıyan Mührü Süleyman sembolü ile, doğal yeşil akik taşı ve 14 ayar altının ihtişamını bir araya getiren nadide bir tasarımdır. Tamamı elde kazıma tekniğiyle hazırlanan bu özel yüzük, hem estetik hem de manevi değeri yüksek bir aksesuardır.
Yeşil akik taşı, huzur, denge ve bereket ile ilişkilendirilen kıymetli doğal taşlardan biridir.
Ruhsal denge ve iç huzur sağlamaya yardımcı olur
Negatif enerjiyi uzaklaştırdığına inanılır
Kişiye sakinlik, sabır ve güven kazandırır
Kalp enerjisini dengelediği kabul edilir
Bereket ve bolluk enerjisini destekler
Akik taşı, İslam kültüründe özel bir yere sahiptir ve kullanılmasının faziletine dair rivayetler bulunmaktadır.
Mührü Süleyman, Hz. Süleyman’a (a.s.) atfedilen; koruma, hikmet, adalet ve ilahi güç sembolüdür. Yüzyıllardır İslam ve tasavvuf geleneğinde koruyucu bir işaret olarak kabul edilmiştir.
Nazar ve olumsuzluklara karşı koruyucu olduğuna inanılır
Kişiye manevi güç ve metanet kazandırır
Duaların kabulüne vesile olduğuna inanılan sembollerdendir
Ruhsal farkındalık ve iç dengeyi destekler
14 ayar altın, dayanıklılığı ve değerli yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Yüzük üzerindeki elde kazıma Mührü Süleyman motifi, ustalık ve sabır gerektiren bir işçilikle işlenmiş olup her yüzüğü benzersiz kılar.
Manevi sembollere önem verenler
Altın ve doğal taşın değerini bilenler
El işçiliği özel tasarımları tercih edenler
Anlamlı ve prestijli bir hediye arayanlar
14 Ayar Altın Yeşil Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük, yalnızca bir takı değil; inanç, koruma ve estetiğin birleştiği güçlü bir semboldür.