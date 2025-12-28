Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

14 Ayar Altın Yeşil Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük

14 Ayar Altın Yeşil Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük, İslam tarihinde derin anlamlar taşıyan Mührü Süleyman sembolü ile, doğal yeşil akik taşı ve 14 ayar altının ihtişamını bir araya getiren nadide bir tasarımdır. Tamamı elde kazıma tekniğiyle hazırlanan bu özel yüzük, hem estetik hem de manevi değeri yüksek bir aksesuardır.

🔸 Yeşil Akik Taşının Faydaları

Yeşil akik taşı, huzur, denge ve bereket ile ilişkilendirilen kıymetli doğal taşlardan biridir.

Ruhsal denge ve iç huzur sağlamaya yardımcı olur

Negatif enerjiyi uzaklaştırdığına inanılır

Kişiye sakinlik, sabır ve güven kazandırır

Kalp enerjisini dengelediği kabul edilir

Bereket ve bolluk enerjisini destekler

Akik taşı, İslam kültüründe özel bir yere sahiptir ve kullanılmasının faziletine dair rivayetler bulunmaktadır.

🔸 Mührü Süleyman Sembolünün Anlamı ve Faziletleri

Mührü Süleyman, Hz. Süleyman’a (a.s.) atfedilen; koruma, hikmet, adalet ve ilahi güç sembolüdür. Yüzyıllardır İslam ve tasavvuf geleneğinde koruyucu bir işaret olarak kabul edilmiştir.

Nazar ve olumsuzluklara karşı koruyucu olduğuna inanılır

Kişiye manevi güç ve metanet kazandırır

Duaların kabulüne vesile olduğuna inanılan sembollerdendir

Ruhsal farkındalık ve iç dengeyi destekler

🔸 14 Ayar Altın ve Elde Kazıma Ustalığı

14 ayar altın, dayanıklılığı ve değerli yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Yüzük üzerindeki elde kazıma Mührü Süleyman motifi, ustalık ve sabır gerektiren bir işçilikle işlenmiş olup her yüzüğü benzersiz kılar.

🔸 Kimler İçin Uygun?

Manevi sembollere önem verenler

Altın ve doğal taşın değerini bilenler

El işçiliği özel tasarımları tercih edenler

Anlamlı ve prestijli bir hediye arayanlar

14 Ayar Altın Yeşil Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük, yalnızca bir takı değil; inanç, koruma ve estetiğin birleştiği güçlü bir semboldür.