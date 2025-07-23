 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Doğal Kırmızı Akik Taşı Süleyman Mührü 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : MS235
Öne Çıkan Bilgiler
Bu yüzük, sadece bir aksesuar değil;
koruyucu bir niyet, ruhani bir hatırlatıcı ve kadim bir mühür.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.526,00 TL
Havale Fiyatı : 3.349,70 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu: MS235
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 20*20 mm
Kullanılan TAŞ: Akik Taşı
Ağırlık: 13,4 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Mührü Süleyman 
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.
Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.


SÜLEYMAN ALEYHİSSELAMIN DOKUZ MUCİZESİ (Kur’an-ı Kerim ve hadis kaynaklı)
1. Sebe’ suresi 12. Ayetinde bildirildiği üzere, rüzgarlar emri altındaydı.
2. Süleyman a.s denizi geçmek istediği zaman,suyu çekilerek yol açılır, geçtikten sonra yine kapanırdı.
3. Ayet-i kerimede bildirildiği üzere, bütün cinler emrindeydi. Ne zaman istese, kendisine, büyük köşkler, suretler, çanaklar,sabit çömlekler, tencereler yaparlardı.
4. Süleyman a.s bir mührü vardı. Üzerinde İsm-i azAm duası yazılıydı. O dua ile her isteği kolay olurdu.
5. Karıncalara varıncaya kadar her hayvanın sesini işitir, dillerini anlardı.
6. Nereye gitmek istese, rüzgar emrinde olduğundan, kürsüsünü kaldırır, kürsüsünü beraberinde götürürdü.
7. Cinler vasıtasıyla denizlerdeki incileri, cevherleri yerde bulunan defineleri bilirdi. Kendine Allah ü teala tarafından bildirilmeyen bir şey yoktu.
8. Neml Vadisinde, maiyetiyle beraber bir dağ üzerine konup, kaldığı esnada o dağın yeşillik, çimenlik olması için, mübarek ellerine bir miktar su alıp, avucuyla o dağa serpti. Derhal dağın üzeri çayırlık çimenlik oluverdi.
9. Süleyman a.s yere gittiği vakit, beraberinde duvarlar da giderdi.
Bu mühür ile birlikte yapılan havas çalışmaları her zaMan etkili olmuştur. Nasıl ki her büyünün ardında sufli varlıklar varsa bu mührü veçevresinde yazılan bazı tılsım ve esmalar ın bulunduğu nesneyi, kolyeyi veya yüzüğü taşıyan kişiye hiçbir şeytani varlık yaklaşamaz, büyü tesir etmez, ve üzerinde yapılan tılsımatın etkisi ile mührün fazileti zirveye çıkmaktadır.
Bu Süleyman mührünün hikmetlerini saymakla bitiremeyiz. Ancak bu mühürlü kolye veya yüzüğü taşıyan kişideki zuhuratlar fark edilir derecede olması kaçınılmazdır. Çünkü Hazreti Süleyman’a a.s verilen ilim ve meziyetler insanlık tarihinde hiç kimseye verilmemiştir. Ancak umulur ki Rahman bazı faziletleri de bu mührün hürmetine bizlere bahşetsin…
Bu nedenle tesiri açısından bu mühr-ü süleymanın tılsımı kişiye özel hazırlanması gerekir.

🔻 Mühr-ü Süleyman’ın Gücü, Akik Taşının Korumasıyla Birleşti

Doğal Kırmızı Akik Taşı | 925 Ayar Gümüş | El İşi

Bu yüzük, sadece bir aksesuar değil;
koruyucu bir niyet, ruhani bir hatırlatıcı ve kadim bir mühür.
Üzerindeki Süleyman Mührü, İslam geleneğinde ve eski ilimlerde şeytani etkilerden korunmak, zihni berraklaştırmak, dua ve zikirlerde tesiri artırmak için kullanılmış en güçlü sembollerden biridir.

Taş olarak seçilen kırmızı akik, Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından tavsiye edilen ve bizzat kullanılan taşlardan biridir.

📿 “Yüzük takın, en hayırlısı akik taştır.” – Hz. Muhammed (s.a.v)
📖 "Bir kimse akik taşlı yüzük takarsa, sürekli meleklerin duası altındadır." – Hz. Ali (r.a)

🔥 Kırmızı Akik Taşı Ne Sağlar?

💫 Manevî Faydaları:

  • Nazar ve negatif enerjilere karşı kalkan görevi görür

  • Dua ve zikir esnasında zihinsel berraklık sağlar

  • Ruhsal kararsızlıklarda kişiye iç huzur ve denge verir

  • Süleyman Mührü ile birlikte taşındığında,  büyü, sihir, göz değmesi gibi etkilerden koruyucu etki oluşturur

  • Korku, öfke ve acelecilik gibi duygulara karşı sabır ve direnç kazandırır

🧠 Psikolojik & Enerjik Etkileri:

  • Stresi azaltır, kişiyi sakinleştirir

  • Karar verirken iç sesinizi güçlendirir

  • Odaklanma gücünü artırır

  • Zihinsel dalgalanmaları yatıştırdığı söylenir

💍 Teknik Detaylar:

  • Taş: Doğal Kırmızı Akik (her biri kendine özgü damar yapısına sahiptir)

  • Gövde: 925 Ayar Gümüş

  • Yüzey: El işçiliğiyle oyulmuş Süleyman Mührü sembolü

  • İşçilik: Zanaatkâr dokunuşlu detaylı gravür

  • Kullanım: Hem manevi koruma, hem şık günlük kullanım için ideal

🛡️ Bu Yüzük Kimler İçin?

  • Zikir ehli, maneviyat arayanlar

  • Dış etkilere karşı koruyucu taş arayanlar

  • Sade ama anlamlı bir yüzük takmak isteyenler

  • Akik taşı ve Süleyman Mührü’nün kadim enerjisine inananlar

Ürün Etiketleri
süleyman mührü yüzük
mührü süleyman yüzük
kırmızı akik taşı
gümüş yüzük erkek
doğaltaşlı yüzük
mührü süleyman
925 ayar gümüş yüzük
mührü süleyman yüzük
Benzer Ürünler
Son İncelenenler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.