Tamamı El Kazıması Akik Taşlı Süleyman Mührü Gümüş Yüzük

Stok Kodu: MS236 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 20*20 mm Kullanılan TAŞ: Yeşil Akik Taşı Ağırlık: 12,8 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Mührü Süleyman Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.



SÜLEYMAN ALEYHİSSELAMIN DOKUZ MUCİZESİ (Kur’an-ı Kerim ve hadis kaynaklı)

1. Sebe’ suresi 12. Ayetinde bildirildiği üzere, rüzgarlar emri altındaydı.

2. Süleyman a.s denizi geçmek istediği zaman,suyu çekilerek yol açılır, geçtikten sonra yine kapanırdı.

3. Ayet-i kerimede bildirildiği üzere, bütün cinler emrindeydi. Ne zaman istese, kendisine, büyük köşkler, suretler, çanaklar,sabit çömlekler, tencereler yaparlardı.

4. Süleyman a.s bir mührü vardı. Üzerinde İsm-i azAm duası yazılıydı. O dua ile her isteği kolay olurdu.

5. Karıncalara varıncaya kadar her hayvanın sesini işitir, dillerini anlardı.

6. Nereye gitmek istese, rüzgar emrinde olduğundan, kürsüsünü kaldırır, kürsüsünü beraberinde götürürdü.

7. Cinler vasıtasıyla denizlerdeki incileri, cevherleri yerde bulunan defineleri bilirdi. Kendine Allah ü teala tarafından bildirilmeyen bir şey yoktu.

8. Neml Vadisinde, maiyetiyle beraber bir dağ üzerine konup, kaldığı esnada o dağın yeşillik, çimenlik olması için, mübarek ellerine bir miktar su alıp, avucuyla o dağa serpti. Derhal dağın üzeri çayırlık çimenlik oluverdi.

9. Süleyman a.s yere gittiği vakit, beraberinde duvarlar da giderdi.

Bu mühür ile birlikte yapılan havas çalışmaları her zaMan etkili olmuştur. Nasıl ki her büyünün ardında sufli varlıklar varsa bu mührü veçevresinde yazılan bazı tılsım ve esmalar ın bulunduğu nesneyi, kolyeyi veya yüzüğü taşıyan kişiye hiçbir şeytani varlık yaklaşamaz, büyü tesir etmez, ve üzerinde yapılan tılsımatın etkisi ile mührün fazileti zirveye çıkmaktadır.

Bu Süleyman mührünün hikmetlerini saymakla bitiremeyiz. Ancak bu mühürlü kolye veya yüzüğü taşıyan kişideki zuhuratlar fark edilir derecede olması kaçınılmazdır. Çünkü Hazreti Süleyman’a a.s verilen ilim ve meziyetler insanlık tarihinde hiç kimseye verilmemiştir. Ancak umulur ki Rahman bazı faziletleri de bu mührün hürmetine bizlere bahşetsin…

Bu nedenle tesiri açısından bu mühr-ü süleymanın tılsımı kişiye özel hazırlanması gerekir.



🌿 Yeşilin Sükûneti, Mührün Gücüyle Birleşti

Doğal Yeşil Akik Taşı | Süleyman Mührü | 925 Ayar Gümüş Yüzük

Bu yüzük, sadece bir takı değil...

Manevi bir sığınak, niyetli bir taşıyıcı, sembolik bir kalkan.

Ortasında taşıdığı Süleyman Mührü, İslamî gelenekte;

kötülüklerden korunmak, şeytani vesveseleri uzak tutmak,

zihni berraklaştırmak ve manevi enerjiyi toplamak için kullanılan kadim bir semboldür.

Taşı ise, doğanın içinden kopup gelen yeşil akik...

Kalp huzuru, ruh dengesi ve sakinlik taşı.

🕌 Dini ve Manevi Boyutuyla

☪️ Akik Taşının İslam’daki Yeri

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), akik taşlı yüzük takmış ve ashabına tavsiye etmiştir.

Hz. Ali (r.a.), bu taşı parmağında taşımış ve özellikle namazda, dua esnasında yüzük takmayı önemsemiştir.

🕋 “Her kim akik taşını Cuma günü takarsa, Allah onu o hafta boyunca belalardan korur.” – Hadis rivayetleri arasında yer alır.

Yeşil akik, özellikle kalp niyetini temiz tutmak,

öfke, kıskançlık, acelecilik gibi duygulardan arınmak ve

maneviyatta şefkatli bakış açısını güçlendirmek amacıyla tercih edilmiştir.

🌿 Yeşil Akik Taşının Ruhsal ve Enerjik Faydaları

🔹 Kalp çakrasını dengeler – sevgi, bağışlama ve empati duygularını artırır

🔹 Zihinle kalp arasında uyum kurar – daha sağlıklı kararlar almayı destekler

🔹 Stres, kaygı ve huzursuzluk gibi duyguları yatıştırır

🔹 Spiritüel arınma ve iç huzur için güçlü bir topraklayıcıdır

🔹 Süleyman Mührü ile birlikte taşıdığında kötü enerjiye karşı koruyucu kalkan oluşturduğuna inanılır

🔹 Rüyaların netleşmesi, dua ve zikirlerde daha derin bağ kurma amacıyla da kullanılır

💍 Teknik Özellikler:

Taş: Doğal Yeşil Akik (her taş eşsiz damar yapısına sahiptir)

Sembol: El işçiliği Süleyman Mührü gravürü

Metal: 925 Ayar Saf Gümüş

Yüzey: Retro oksitli gümüş – el işçiliği desen detaylı

Boyutlandırma: Ayarlanabilir veya numaralı üretim

Kullanım: Manevi kullanım, koruma niyeti, günlük takı olarak idealdir

🎁 Kimler İçin?